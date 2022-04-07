"Всі ВДВ-шники, пацани" : у Росії зняли на відео десятки могил ліквідованих в Україні десантників

У Росії зняли на відео десятки могил ліквідованих в Україні десантників / скріншот

Російська армія продовжує зазнавати серйозних втрат. І хоч офіційний Кремль приховує справжню статистику, самі росіяни публікують докази.

Так, в мережі з'явилося відео, на якому зображені десятки могил, ліквідованих в Україні бійців російських повітряно-десантних військ.

Імпровізоване кладовище знаходиться в місті Михайлівськ в Ставропольському краї Росії.

На кадрах видно десятки свіжих могил з хрестами. Всі вони встелені вінками, а над ними розвиваються прапори ВДВ.

"Ось вона алея пацанів, кладовище. Місто Михайловск. Всі ВДВ-шники, пацани", - говорить голос за кадром.

Нагадаємо у Київській області бійці ЗСУ та територіальної оборони у боях знищили шість танків і одну БМП російських окупантів.

Також ми повідомляли, що військові Збройних сил України завдали чіткого удару з протитанкового ракетного комплексу Стугна по новітньому російському ударному вертольоту Ка-52.

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