Стежив за ППО в Києві: СБУ затримала коригувальника російських обстрілів

Зрадником виявився 41-річний комірник київського підприємства.

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СБУ затримала "на гарячому" зрадника / колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Коротко:

Росіяни завербували чоловіка через соцмережу "ВКонтакте"

Зловмисника було викрито на початковому етапі

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки України затримала 41-річного чоловіка, який планував передати ворогу координати протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп Києва. Про це повідомляє СБУ у своєму Telegram-каналі.

Згідно з наявною інформацією, ворог планував спочатку знищити українську ППО, а потім "безперешкодно" обстрілювати цивільну інфраструктуру міста.

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Зрадником виявився 41-річний комірник місцевого підприємства. Росіяни завербували його через соцмережу "ВКонтакте".

За вказівками росіян колабораціоніст виходив на місцевість після сигналу повітряної тривоги, щоб відстежити локації мобільних вогневих груп і систем ППО, які захищали небо. У разі виявлення підрозділів агент звітував куратору про виявлені "цілі".

Зловмисника було викрито ще на початковому етапі його розвідувальної активності під час шпигунства поблизу пункту базування українських захисників.

"На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ. Також під час документування злочинів фігуранта СБУ провела спецзаходи для забезпечення безпеки локацій Сил оборони", - додає СБУ.

Зраднику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підготовка терактів російськими агентами в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в березні країна-агресор Росія організувала теракт в Івано-Франківську, внаслідок чого постраждали завербовані РФ агенти.

Раніше також СБУ повідомляла, що на Полтавщині затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

Напередодні стало відомо, що на Львівщині затримали "подвійного" агента Росії. Він отримав завдання здійснити теракти проти командирів ЗСУ, які проходили бойову підготовку на Яворівському полігоні.

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