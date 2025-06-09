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Грозові дощі накриють кілька областей: де будуть сильні опади

Альона Вороніна
9 червня 2025, 12:10
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Температура повітря різко знизиться у низці регіонів – синоптикиня сказала, де буде найхолодніше й де очікуються опади.
Погода, дождь, осень
Погода в Україні - грозові дощі накриють кілька областей/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вівторок, 10 червня
  • Де в Україні знизиться температура повітря
  • У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні у вівторок, 10 червня, ще побуде спекотною лише у східних і південних областях, а також на Дніпропетровщині. У згаданих регіонах поки що тримається температура повітря на рівні +30 градусів і вище, але й туди скоро доберуться нижчі градуси.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що у багатьох областях буде знижуватися температура повітря.

відео дня

10-го червня температура повітря в Україні становитиме:

  • у західних областях +18…+22 градуси,
  • у північних областях +20…+23 градуси,
  • у центральних областях від +21 на Вінниччині до +28…+30 на Дніпропетровщині,
  • у південній частині +28…+32,
  • у східних областях +27…+30 градусів.

"У вівторок погоду України визначатиме сухий антициклон, тому переважно буде без опадів. Лише вночі у південній частині та на сході, а завтра вдень лише на Луганщині пройдуть короткочасні грозові дощі", – зазначила Діденко.

Погода в Украине 10 июня
Погода в Україні 10 червня/ Facebook Діденко
Погода в Украине 10 июня
Погода в Україні 10 червня/ meteoprog

Погода в Києві 10 червня

У Києві 10 червня опадів не очікується, буде сонячно, упродовж дня очікується комфортна температура повітря +20…+22 градуси.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Якою буде температура води

Також Діденко розповіла, якою буде температура води в Україні й не тільки.

"Кому цікава температура води. Одеса 20, Ялта 19, Бердянськ 21, Афіни 22, Палермо 23, Дубровник 21, Анталія 23-25, Барселона 22 градуси. У Дніпрі поблизу Києва 20 градусів", – зазначила синоптикиня.

Вона додала, що поточний тиждень буде свіжим, із помірною температурою повітря. На сході та півдні спека послабне також.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, похолодання накриє Україну – стало відомо, коли температура різко знизиться. Скоро температура повітря стане суттєво нижчою.

Також раніше повідомлялося, що будуть грози, град та сильний вітер – названо дату, коли в Україні вируватиме негода. Став відомий прогноз погоди в Україні на 9 – 15 червня.

Нагадаємо, "трусить" жорсткий шторм – країну атакувала посилена магнітна буря. У ці дні людям варто бути обережними. Магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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