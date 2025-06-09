Грозові дощі накриють кілька областей: де будуть сильні опади

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вівторок, 10 червня
- Де в Україні знизиться температура повітря
- У яких областях будуть грозові дощі
Погода в Україні у вівторок, 10 червня, ще побуде спекотною лише у східних і південних областях, а також на Дніпропетровщині. У згаданих регіонах поки що тримається температура повітря на рівні +30 градусів і вище, але й туди скоро доберуться нижчі градуси.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що у багатьох областях буде знижуватися температура повітря.
10-го червня температура повітря в Україні становитиме:
- у західних областях +18…+22 градуси,
- у північних областях +20…+23 градуси,
- у центральних областях від +21 на Вінниччині до +28…+30 на Дніпропетровщині,
- у південній частині +28…+32,
- у східних областях +27…+30 градусів.
"У вівторок погоду України визначатиме сухий антициклон, тому переважно буде без опадів. Лише вночі у південній частині та на сході, а завтра вдень лише на Луганщині пройдуть короткочасні грозові дощі", – зазначила Діденко.
Погода в Києві 10 червня
У Києві 10 червня опадів не очікується, буде сонячно, упродовж дня очікується комфортна температура повітря +20…+22 градуси.
Якою буде температура води
Також Діденко розповіла, якою буде температура води в Україні й не тільки.
"Кому цікава температура води. Одеса 20, Ялта 19, Бердянськ 21, Афіни 22, Палермо 23, Дубровник 21, Анталія 23-25, Барселона 22 градуси. У Дніпрі поблизу Києва 20 градусів", – зазначила синоптикиня.
Вона додала, що поточний тиждень буде свіжим, із помірною температурою повітря. На сході та півдні спека послабне також.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, похолодання накриє Україну – стало відомо, коли температура різко знизиться. Скоро температура повітря стане суттєво нижчою.
Також раніше повідомлялося, що будуть грози, град та сильний вітер – названо дату, коли в Україні вируватиме негода. Став відомий прогноз погоди в Україні на 9 – 15 червня.
Нагадаємо, "трусить" жорсткий шторм – країну атакувала посилена магнітна буря. У ці дні людям варто бути обережними. Магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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