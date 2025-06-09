Бійка в Білому домі та імпічмент: Маск почав війну проти Трампа, чого чекати Україні

Конфлікт мільярдера Ілона Маска та президента США Дональда Трампа вийшов на новий рвень і загрожує політичній стабільності як самих Штатів, так і світу.

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Чим обернеться для України війна Ілона Маска проти Трампа / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Що відомо про бійку в Білому домі за участю Маска

Які наслідки конфлікту Маска і Трампа для України

Чи зможе Маск почати процес імпічменту Трампа

5 червня 2025 року політична і бізнес-спільнота США та всього світу опинилася свідком публічного конфлікту між колишнім президентом Дональдом Трампом та генеральним директором Tesla та SpaceX Ілоном Маском. Ще зовсім недавно їхня підтримка здавалася взаємовигідною — Маск влив у кампанію Трампа десятки мільйонів доларів, а отже він мав неабиякий доступ до білих кімнат Вашингтона.

Главред зібрав головне, що варто знати про конфлікт президента США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска.

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Історія конфлікту

На початку червня Маск відкрито розкритикував "One Big Beautiful Bill" — законопроєкт про зниження податків і витрат, назвавши його "відразливою аберацією", що спричинило катастрофічний спад курсу акцій Tesla на понад 14 % за один день.

"Цей величезний, обурливий, марнотратний законопроєкт, ухвалений Конгресом, є огидною мерзотою. Ганьба тим, хто за нього проголосував: ви знаєте, що помилялися. Ви це знаєте", — написав 3 червня, Ілон Маск у своїй мережі X.

У черговому дописі Ілон Маск зауважив, що новий закон призведе до значного зростання й без того великого дефіциту бюджету — до 2,5 трильйона доларів, і, на його думку, покладе надмірний борговий тягар на плечі американців.

Ілон Маск / Інфографіка: Главред

Він також посилив критику на адресу Дональда Трампа, заявивши, що без його підтримки Трамп програв би вибори, демократи зберегли б контроль над Палатою представників, а республіканці мали б мінімальну перевагу в Сенаті. Маск дорікнув Трампу у "невдячності".

Натякаючи на можливе політичне майбутнє, Маск опублікував у соцмережі Х опитування з питанням, чи час створити нову політичну партію, яка б представляла інтереси більшості середнього класу.

У відповідь Трамп у своїй соцмережі Truth Social різко відреагував, назвавши Маска "божевільним". За його словами, Маск "опинився на межі" і після цього він начебто позбавив його держпільг на електромобілі, які, за словами Трампа, "ніхто не хотів купувати".

"І він просто збожеволів!" — сказав Трамп.

Щоб добити свого колишнього соратника і друга, господар Білого дому припустив, що скасування державних субсидій і замовлень для компаній, якими володіє Маск, буде "найпростішим способом заощадити в нашому бюджеті мільярди і мільярди доларів".На останнє припущення Маск відреагував на Х словами: "Уперед, зроби мій день".

Згодом, Маск навіть натякнув на ймовірні зв’язки президента зі скандально відомим фінансистом Джеффрі Епштейном.Зокрема, Маск написав, що Трамп фігурує у "файлах Епштейна", пов’язаних із педофілією та організацією проституції, і саме тому ці документи нібито досі не оприлюднено.

"Час скинути справжню бомбу: Трамп є у файлах Епштейна. Ось чому їх насправді не показують. Гарного дня, DJT!", - написав Маск у дописі в X.

Однак згодом Маск без жодних пояснень видалив цей допис.

Що відомо про справу Джеффрі Епштейна Джеффрі Епштейн — американський фінансист, мультимільйонер і фігурант одного з найгучніших секс-скандалів у США. Він здобув популярність завдяки зв’язкам із впливовими політиками, бізнесменами й членами королівських родин, зокрема Біллом Клінтоном, Дональдом Трампом та принцом Ендрю. Епштейна звинуватили в організації масштабної мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат. За даними слідства, протягом 1990-х — 2000-х років він та його соратники (зокрема партнерка Гіслен Максвелл) вербували неповнолітніх дівчат для сексуальних контактів із ним та його високопоставленими знайомими. 10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим у камері в Нью-Йорку. Офіційна версія — самогубство через повішення, однак ця смерть породила масу конспірологічних теорій, адже вона сталася напередодні можливих свідчень проти впливових фігур.

Що відомо про бійку Маска в Білому домі

Між мільярдером Ілоном Маском і командою президента США Дональда Трампа тривалий час і до розмов про законопроєкт про зниження податків і витрат США тривав конфлікт, пов'язаний із тарифною політикою, який у квітні вилився у бійку між Маском і міністром фінансів Скоттом Бессентом. Про це повідомила The Washington Post, посилаючись на слова Стівена Беннона — впливового подкастера та давнього радника Трампа.

Дональд Трамп / Фото: скріншот

За інформацією видання, інцидент стався після зустрічі в Овальному кабінеті, під час якої Маск і Бессент обговорювали кандидатуру тимчасового очільника Податкової служби США. Президент Трамп зрештою підтримав пропозицію Бессента. Коли обидва вийшли з кабінету й прямували коридором, між ними виникла словесна перепалка. Бессент нагадав Маску про його нереалізовану обіцянку викрити понад трильйон доларів неефективних держвитрат.

"Скотт сказав: "Ти шахрай. Ти справжній шахрай", - розповів Беннон.

У відповідь, за словами Беннона, Маск штовхнув міністра фінансів плечем у груди, як у регбійному зіткненні. Бессент не залишився в боргу й ударив Маска. Сутичку довелося зупиняти кільком свідкам, після чого Ілона Маска вивели із Західного крила Білого дому.

"Президент Трамп почув про це і сказав: "Це вже забагато", - сказав Беннон.

Які наслідки протистояння Маска і Трампа для Республіканської партії

Протистояння між президентом США Дональдом Трампом і мільярдером Ілоном Маском загрожує тим, що Республіканська партія може втратити контроль над Палатою представників. Про це повідомляє NBC News.

У партії висловлюють занепокоєння, що конфлікт, що виник довкола законопроєкту щодо податків і державних витрат, може мати тривалі політичні наслідки — на тижні, місяці або й роки.

Один із радників Маска на умовах анонімності заявив журналістам, що бізнесмену байдужа доля Республіканської партії чи її вплив у Конгресі, і додав: "Він готовий зруйнувати їх".

"Ми вже знаємо, що республіканці втратять Палату представників. Сенат, ймовірно, залишиться за ними, але Ілону байдуже до всієї цієї партійної історії", - розповів радник.

Маск може почати фінансувати демократів

Кілька місяців тому Ілон Маск планував виділити 100 мільйонів доларів на політичні комітети, пов’язані з Дональдом Трампом, але, як повідомляє його радник, ці гроші вже не надійдуть. Ба більше, бізнесмен не виключає можливості підтримати демократів.

"Грошей більше немає. Це закінчено. Він піде на повне знищення. Підтримає демократів, якщо доведеться. Без сумнівів", - наголосив радник.

У Демократичній партії із задоволенням сприйняли загострення конфлікту між Трампом і Маском. Там вважають, що така ситуація не лише блокує ухвалення небажаного законопроєкту, а й завдає серйозного іміджевого удару Трампу, який виглядає ослабленим і неспроможним втримати лояльність навіть своїх колишніх союзників.

Дональд Трамп / Фото: скріншот

Відносини між Маском та Трампом налагоджуються

Після публічного протистояння з президентом США Дональдом Трампом, Ілон Маск несподівано висловив підтримку главі держави, позитивно оцінивши його позицію щодо протестів у Лос-Анджелесі. Мільярдера в соцмережі Х він поділився повідомленням Трампа з Truth Social про відповідальність місцевої влади за початок сутичок, а також перепостив заяву віце-президента Джей Ді Венса про потребу в жорсткому лідерстві — додавши до цього американські прапори.

"Це не протестувальники, це порушники спокою і бунтівники. Пам’ятайте, жодних масок" — заявив Трамп у дописі, який Маск підтримав публічно.

Як розвиватиметься ситуація далі, стане зрозуміло в найближчі дні. На думку директора Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, якщо примирення не відбудеться найближчим часом, конфлікт може перерости у глибоку політичну кризу. У такому разі Маск може запустити власний політичний проєкт, а Трамп відповість санкціями, зокрема припиненням державного фінансування його космічних ініціатив.

"Маск вийде з проектів NASA. Далі буде переслідування його компаній, Трамп натравить на нього прокурорів. Маск ініціює розслідування в Конгресі та Сенаті. Демократи можуть підхопити педофільний скандал. Все це стане значною проблемою для американської влади. Тому зараз Трампа і Маска багато хто хоче помирити, принаймні щоб між ними було перемир'я", - резюмував він в ексклюзивному коментарі Главреду.

Наслідки для України

Коментуючи можливі наслідки для України Віталій Кулик зауважив, що така ситуація підриває позиції Вашингтона — а це країна, яка є ключовим стратегічним партнером України. На його думку, загальна реакція на внутрішньоамериканський конфлікт набуває надмірно емоційного характеру, що шкодить авторитету самих США.

"У такому контексті ініціативи США, зокрема миротворчі, сприймаються не так серйозно, як нам би того хотілося. І це опосередковано впливає на Україну", - резюмував він.

Чи загрожує Трампу імпічмент

Крім того, експерт підкреслив, що загроза імпічменту Трампу наразі відсутня, навіть попри підтримку цієї ідеї з боку Маска. Кулик також висловив скепсис щодо здатності Маска вплинути на позицію республіканців і зірвати голосування за президентську ініціативу щодо бюджету.

"Навіть його безпосередній тиск, вплив та істерика не вплинуть на позицію Республіканської партії – вона на даний момент підтримує Трампа", - вказує аналітик.

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