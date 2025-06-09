Під ударом оперативний аеродром: у ЗСУ розкрили цілі ракетних атак РФ

РФ провела широкомасштабну повітряну атаку, каже Юрій Ігнат.

https://glavred.net/ukraine/pod-udarom-operativnyy-aerodrom-v-vsu-raskryli-celi-raketnyh-atak-rf-10671848.html Посилання скопійоване

Юрій Ігнат прокоментував удар по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Ігната:

РФ завдала одного з наймасштабніших комбінованих ударів

Основною метою атаки став один з українських оперативних аеродромів

У ніч на 9 червня країна-агресор РФ завдала одного з наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за останній час, повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як наголосив він в ефірі національного телемарафону, основною метою атаки став один з українських оперативних аеродромів.

відео дня

"Йдеться про широкомасштабну повітряну атаку. Це один із найпотужніших ударів, які Росія завдавала за останній час. Основний удар, як уже обговорюють у відкритих джерелах, припав на один із наших оперативних аеродромів", - пояснив український офіцер.

Він додав, що ворог застосував комбіновані засоби - зокрема, використовувалися як ракети, так і ударні безпілотники.

Зазначимо, що назва аеродрому, що став ціллю, офіційно не розголошується.

/ Главред

Удари РФ по Україні - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що в Рівному прогриміли вибухи на тлі ракетної атаки РФ. Ракетна атака тривала 45 хвилин. Атака БпЛА триває понад 10 годин.

Як повідомляв Главред, раніше країна-агресор Росія атакувала Україну дронами і ракетами. У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також шляхи метрополітену. Є жертви та десятки постраждалих.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний ракетно-дроновий удар РФ по Україні і заявив, що РФ повинна відповідати за атаки по Україні.

Більше новин:

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред