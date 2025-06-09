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Під ударом оперативний аеродром: у ЗСУ розкрили цілі ракетних атак РФ

Олексій Тесля
9 червня 2025, 12:53
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РФ провела широкомасштабну повітряну атаку, каже Юрій Ігнат.
Під ударом оперативний аеродром: у ЗСУ розкрили цілі ракетних атак РФ
Юрій Ігнат прокоментував удар по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Ігната:

  • РФ завдала одного з наймасштабніших комбінованих ударів
  • Основною метою атаки став один з українських оперативних аеродромів

У ніч на 9 червня країна-агресор РФ завдала одного з наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за останній час, повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як наголосив він в ефірі національного телемарафону, основною метою атаки став один з українських оперативних аеродромів.

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"Йдеться про широкомасштабну повітряну атаку. Це один із найпотужніших ударів, які Росія завдавала за останній час. Основний удар, як уже обговорюють у відкритих джерелах, припав на один із наших оперативних аеродромів", - пояснив український офіцер.

Він додав, що ворог застосував комбіновані засоби - зокрема, використовувалися як ракети, так і ударні безпілотники.

Зазначимо, що назва аеродрому, що став ціллю, офіційно не розголошується.

Під ударом оперативний аеродром: у ЗСУ розкрили цілі ракетних атак РФ
/ Главред

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Раніше повідомлялося про те, що в Рівному прогриміли вибухи на тлі ракетної атаки РФ. Ракетна атака тривала 45 хвилин. Атака БпЛА триває понад 10 годин.

Як повідомляв Главред, раніше країна-агресор Росія атакувала Україну дронами і ракетами. У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також шляхи метрополітену. Є жертви та десятки постраждалих.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний ракетно-дроновий удар РФ по Україні і заявив, що РФ повинна відповідати за атаки по Україні.

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Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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ракетний удар Юрій Ігнат
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