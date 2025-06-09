Під ударом оперативний аеродром: у ЗСУ розкрили цілі ракетних атак РФ

Важливе із заяв Ігната:
- РФ завдала одного з наймасштабніших комбінованих ударів
- Основною метою атаки став один з українських оперативних аеродромів
У ніч на 9 червня країна-агресор РФ завдала одного з наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за останній час, повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Як наголосив він в ефірі національного телемарафону, основною метою атаки став один з українських оперативних аеродромів.
"Йдеться про широкомасштабну повітряну атаку. Це один із найпотужніших ударів, які Росія завдавала за останній час. Основний удар, як уже обговорюють у відкритих джерелах, припав на один із наших оперативних аеродромів", - пояснив український офіцер.
Він додав, що ворог застосував комбіновані засоби - зокрема, використовувалися як ракети, так і ударні безпілотники.
Зазначимо, що назва аеродрому, що став ціллю, офіційно не розголошується.
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Як повідомляв Главред, раніше країна-агресор Росія атакувала Україну дронами і ракетами. У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також шляхи метрополітену. Є жертви та десятки постраждалих.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний ракетно-дроновий удар РФ по Україні і заявив, що РФ повинна відповідати за атаки по Україні.
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Хто такий Юрій Ігнат
Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).
Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".
Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".
Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.
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