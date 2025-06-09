"Не в змозі здолати Україну": Орбан несподівано "наїхав" на Росію

Головне із заяв Орбана:
- Росії не вистачає сил для нанесення загрози країнам НАТО
- У РФ недостатньо потужності, якщо вона не в змозі здолати Україну
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив думку, що Росії не вистачає сил для нанесення загрози країнам НАТО, оскільки вона не змогла домогтися успіху у війні проти України. При цьому він зазначив, що, на його думку, Україна зазнає поразки.
В інтерв'ю французькому телеканалу LCI Орбан заявив, що не побоюється переростання конфлікту між Росією і Україною в більш масштабну війну.
"У Росії недостатньо потужності. Якщо вона не в змозі здолати Україну, то тим більше не зможе атакувати НАТО", - сказав він.
Одночасно з цим, відповідаючи на інше запитання, угорський лідер зауважив, що Україна, за його словами, "втрачає війну", і припустив, що зупинити конфлікт зможуть тільки переговори між США і Росією.
"Ні Україна, ні Європа не зможуть домовитися з Росією. Україна - тому що програє, а Європа - тому що занадто глибоко залучена в конфлікт. Тільки американсько-російський діалог може привести до реальної мирної угоди", - додав Орбан.
Раніше повідомлялося про те, що Угорщина виступає проти військових місій в Україні. Будапешт не несе відповідальності за початок війни РФ проти України, сказав Петер Сійярто.
Як писав Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії.
Раніше повідомлялося, що, за словами Віктора Орбана, в Угорщини були всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель. З цієї ж причини прем'єру Угорщини доводиться називати РФ агресором.
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Хто такий Віктор Орбан?
Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.
Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.
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