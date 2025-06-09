Чому 10 червня не можна скаржитися на долю: яке свято і що не можна робити

Ви дізнаєтеся:
- Яке 10 червня церковне свято
- Що не можна робити 10 червня
- Народні прикмети і традиції
У вівторок, 10 червня, віряни святкують день пам'яті святого священномученика Тимофія, єпископа Пруського. Він був єпископом міста Прусса (нині Бурса в Туреччині). Відрізнявся особливими знаннями Святого Письма і відданістю Богу. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке 10 червня церковне свято
Коли імператором був Юліан Відступник, який намагався відродити язичництво, Тимофія заарештували за віру в Христа. Святий твердо стояв на своєму і не захотів поклонитися язичницьким ідолам. За це його піддали страшним тортурам. За наказом імператора голову Тимофія усікли мечем.
Що не можна робити 10 червня
Не слід плакати, скаржитися на долю - можна цим відлякати щастя.
Не можна купатися у відкритих водоймах - вода стає "брудною", у ній прокидаються злі духи.
Не варто влаштовувати сварки - злий настрій повернеться сторицею.
Народні прикмети і традиції на 10 червня
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- павуки активно плетуть павутину до теплих днів;
- вранці роса - спотворюють огірки;
- дощі до обіду - чекайте на багатий урожай;
- почути грім - у лісі буде багато горіхів;
- вітер кілька разів на день змінює напрямок - погода буде нестійкою;
- голосно стрекочуть коники - до сухої та спекотної погоди;
- птахи в пилу купаються - чекайте дощу.
У народі 10 червня носило назву Микита Стожар. Слово "стожар" означає "зірки". Саме в цей період стояла тепла погода, вночі часто бувало ясне небо.
Іменини 10 червня
Які завтра іменини: Василь, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Семен, Тимофій, Антоніна.
Талісманом людини, народженої 10 червня, є хризоберил. Є одним із найміцніших дорогоцінних мінералів. З давніх-давен йому приписували здатність тонко впливати на людський емоційний стан, врівноважувати почуття та гармонізувати внутрішній світ.
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Реформа церковного календаря в Україні
Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.
Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "русского мира". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.
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