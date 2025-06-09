Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Чому 10 червня не можна скаржитися на долю: яке свято і що не можна робити

Віталій Кірсанов
9 червня 2025, 13:40
107
У народі 10 червня носило назву Микита Стожар. Слово "стожар" означає "зірки".
Чому 10 червня не можна скаржитися на долю
Чому 10 червня не можна скаржитися на долю / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке 10 червня церковне свято
  • Що не можна робити 10 червня
  • Народні прикмети і традиції

У вівторок, 10 червня, віряни святкують день пам'яті святого священномученика Тимофія, єпископа Пруського. Він був єпископом міста Прусса (нині Бурса в Туреччині). Відрізнявся особливими знаннями Святого Письма і відданістю Богу. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке 10 червня церковне свято

Коли імператором був Юліан Відступник, який намагався відродити язичництво, Тимофія заарештували за віру в Христа. Святий твердо стояв на своєму і не захотів поклонитися язичницьким ідолам. За це його піддали страшним тортурам. За наказом імператора голову Тимофія усікли мечем.

відео дня

Що не можна робити 10 червня

Не слід плакати, скаржитися на долю - можна цим відлякати щастя.

Не можна купатися у відкритих водоймах - вода стає "брудною", у ній прокидаються злі духи.

Не варто влаштовувати сварки - злий настрій повернеться сторицею.

Народні прикмети і традиції на 10 червня

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • павуки активно плетуть павутину до теплих днів;
  • вранці роса - спотворюють огірки;
  • дощі до обіду - чекайте на багатий урожай;
  • почути грім - у лісі буде багато горіхів;
  • вітер кілька разів на день змінює напрямок - погода буде нестійкою;
  • голосно стрекочуть коники - до сухої та спекотної погоди;
  • птахи в пилу купаються - чекайте дощу.

У народі 10 червня носило назву Микита Стожар. Слово "стожар" означає "зірки". Саме в цей період стояла тепла погода, вночі часто бувало ясне небо.

Іменини 10 червня

Які завтра іменини: Василь, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Семен, Тимофій, Антоніна.

Талісманом людини, народженої 10 червня, є хризоберил. Є одним із найміцніших дорогоцінних мінералів. З давніх-давен йому приписували здатність тонко впливати на людський емоційний стан, врівноважувати почуття та гармонізувати внутрішній світ.

Вас також зацікавить:

Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "русского мира". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    свято прикмети календар свят церковне свято
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Україна та Росія провели новий масштабний обмін полоненими - кого вдалось повернути

    Україна та Росія провели новий масштабний обмін полоненими - кого вдалось повернути

    14:54Війна
    Patriot відпрацював на 100%: полковник ЗСУ розкрив деталі відбиття удару РФ

    Patriot відпрацював на 100%: полковник ЗСУ розкрив деталі відбиття удару РФ

    14:51Україна
    РФ запустила близько 500 дронів і ракети: які наслідки масованого удару по Україні

    РФ запустила близько 500 дронів і ракети: які наслідки масованого удару по Україні

    12:56Україна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    "Такого не було навіть після війни": ціле місто вийшло на протест через дії РФ

    "Такого не було навіть після війни": ціле місто вийшло на протест через дії РФ

    Вітчизняний фрукт різко став делікатесом: що тепер коштує майже 100 грн за кіло

    Вітчизняний фрукт різко став делікатесом: що тепер коштує майже 100 грн за кіло

    Карта Deep State онлайн за 9 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 9 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Гороскоп на завтра 10 червня: Дівам - велика суперечка, Водоліям - цікава поїздка

    Гороскоп на завтра 10 червня: Дівам - велика суперечка, Водоліям - цікава поїздка

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 червня (оновлюється)

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 червня (оновлюється)

    Останні новини

    15:25

    Не українською й не російською: якою мовою говорили в часи Київської Русі

    15:14

    "Це неможливо": Орбан оскандалився заявою про вступ України до ЄС та НАТО

    14:54

    Україна та Росія провели новий масштабний обмін полоненими - кого вдалось повернутиФото

    14:51

    Patriot відпрацював на 100%: полковник ЗСУ розкрив деталі відбиття удару РФ

    14:45

    Ціни на соняшник різко впали, заводи зупиняються: чи подешевшає олія в Україні

    Здатність Росії "воювати вічно" обмежується 2025-2026 роками – економіст НовакЗдатність Росії «воювати вічно» обмежується 2025-2026 роками – економіст Новак
    14:35

    Де 3 відмінності між літаками: на пошук розгадки дається лише 21 секунда

    14:15

    Скільки днів потрібно святкувати Зелені свята: священник відповівВідео

    14:10

    Навіщо на автомобілях ззаду клеять знак рибки: секрет розкрито

    13:52

    Трагедія для ВПК Росії: ЗМІ озвучили можливі масштаби удару по Чебоксарах

    Реклама
    13:51

    Леся Нікітюк емоційно звернулася до нареченого-військового: "Хочу, щоб вже був нормальним"

    13:47

    Ракети ЗСУ підірвали ОТРК Іскандер разом із комдивом і офіцерами РФ – журналіст

    13:45

    Китайський гороскоп на завтра 10 червня: Собакам - образи, Свиням - стрес

    13:40

    Чому 10 червня не можна скаржитися на долю: яке свято і що не можна робити

    13:09

    Скільки коштуватиме електроенергія з 1 вересня - українцям назвали тариф

    13:03

    Настя Каменських показала рідкісне фото своєї 69-річної мами і вразила її виглядом

    12:56

    РФ запустила близько 500 дронів і ракети: які наслідки масованого удару по Україні

    12:53

    Під ударом оперативний аеродром: у ЗСУ розкрили цілі ракетних атак РФ

    12:37

    Новою Міс Всесвіт Україна-2025 стала 25-річна рівненчанка - хто вона

    12:31

    В ЄС і США є козирі: Новак розповів, які санкційні удари можуть добити РФ

    12:18

    Лос-Анджелес - у вогні, місто охоплене протестами: що відбувається у СШАВідео

    Реклама
    12:12

    Долар та євро стрімко полетіли вниз: в Україні виставили новий курс валют

    12:10

    Грозові дощі накриють кілька областей: де будуть сильні опади

    11:46

    Зірка шоу "Топ-модель по-українськи" здійснила камінг-аут

    11:37

    Дрон автономно обирає цілі для удару: у ГУР розкрили деталі про новий БпЛА РФ

    11:24

    Стежив за ППО в Києві: СБУ затримала коригувальника російських обстрілів

    11:13

    Найпопулярніші овочі та фрукти дорожчають - в Україні зафіксовано різку зміну цін

    11:04

    З Трампом стався конфуз на трапі літака: раніше він висміював за це БайденаВідео

    10:59

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 червня (оновлюється)

    10:53

    Сумщина під загрозою: Андрющенко повідомив про масштабне перекидання сил РФ

    10:40

    Дві цілі однією бомбою: МіГ-29 ЗСУ підірвав позицію піхоти й склад БК росіянВідео

    10:28

    Уражено літаки МіГ-31 і Су-30/34: ЗСУ завдали удару по аеродрому Саваслейка

    10:16

    "Путін може піти на ризик": чим обернеться для України конфлікт Трампа і Маска

    10:09

    "Дуже жирна ціль": уражено завод у Чебоксарах, де робили деталі для "Шахедів"

    10:08

    По РФ вдарять серйозні проблеми: стали відомі терміни, скільки ще Росія зможе воюватиВідео

    10:05

    Українцям виплатять пенсії одразу за 6 місяців: кому пощастило і як оформити

    09:45

    Ще можна встигнути: 4 знакам зодіаків усміхнеться удача 9 червня

    09:12

    Пошкоджено житло та авто: у поліції розповіли про наслідки атаки на Київщину

    09:00

    "Уже 25 лютого ми відкрили Британський офтальмологічний центр eyes.ua безкоштовно": Олег Ковригін - про роботу в умовах війни

    08:59

    Новий Шовковий шлях і УкраїнаПогляд

    08:58

    Карта Deep State онлайн за 9 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Реклама
    08:49

    Віталій Козловський серйозно травмувався - що сталося

    08:44

    Вибухи у Чебоксарах: дрони атакували завод, який виробляє антени для армії РФВідео

    08:35

    Ізраїль перехопив судно з Гретою Тунберг, вона їхала з гуманітаркою для Гази

    07:56

    У РФ заявили про наступ на Дніпропетровщину: в ISW дали оцінку

    07:10

    Скільки п'ятикутників на малюнку: лише математичні генії вгадають за 21 секунду

    06:54

    У Рівному прогриміли вибухи на тлі ракетної атаки РФ: що відомо

    06:22

    Як Малоросія виростила академіка АзароваПогляд

    05:58

    Гороскоп на завтра 10 червня: Дівам - велика суперечка, Водоліям - цікава поїздка

    05:30

    Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти три відмінності на картинці

    04:30

    Водіїв можуть оштрафувати за кондиціонер в авто: у чому причинаВідео

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
    Мода та краса
    Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
    Цікаве
    Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
    Економіка
    ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Новини шоу бізнесу
    Настя КаменськихВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровОлена Зеленська
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Культура
    Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
    Рецепти
    ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти