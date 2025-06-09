Чому 10 червня не можна скаржитися на долю: яке свято і що не можна робити

У народі 10 червня носило назву Микита Стожар. Слово "стожар" означає "зірки".

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Чому 10 червня не можна скаржитися на долю / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке 10 червня церковне свято

Що не можна робити 10 червня

Народні прикмети і традиції

У вівторок, 10 червня, віряни святкують день пам'яті святого священномученика Тимофія, єпископа Пруського. Він був єпископом міста Прусса (нині Бурса в Туреччині). Відрізнявся особливими знаннями Святого Письма і відданістю Богу. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке 10 червня церковне свято

Коли імператором був Юліан Відступник, який намагався відродити язичництво, Тимофія заарештували за віру в Христа. Святий твердо стояв на своєму і не захотів поклонитися язичницьким ідолам. За це його піддали страшним тортурам. За наказом імператора голову Тимофія усікли мечем.

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Що не можна робити 10 червня

Не слід плакати, скаржитися на долю - можна цим відлякати щастя.

Не можна купатися у відкритих водоймах - вода стає "брудною", у ній прокидаються злі духи.

Не варто влаштовувати сварки - злий настрій повернеться сторицею.

Народні прикмети і традиції на 10 червня

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

павуки активно плетуть павутину до теплих днів;

вранці роса - спотворюють огірки;

дощі до обіду - чекайте на багатий урожай;

почути грім - у лісі буде багато горіхів;

вітер кілька разів на день змінює напрямок - погода буде нестійкою;

голосно стрекочуть коники - до сухої та спекотної погоди;

птахи в пилу купаються - чекайте дощу.

У народі 10 червня носило назву Микита Стожар. Слово "стожар" означає "зірки". Саме в цей період стояла тепла погода, вночі часто бувало ясне небо.

Іменини 10 червня

Які завтра іменини: Василь, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Семен, Тимофій, Антоніна.

Талісманом людини, народженої 10 червня, є хризоберил. Є одним із найміцніших дорогоцінних мінералів. З давніх-давен йому приписували здатність тонко впливати на людський емоційний стан, врівноважувати почуття та гармонізувати внутрішній світ.

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