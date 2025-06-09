'Про це не багато говорили': посол Ізраїлю про передачу Україні ЗРК Patriot

Комплекси Patriot, які свого часу були передані Ізраїлю Сполученими Штатами, зараз перебувають на українській території.

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Ізраїль передав Україні Patriot / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense.gov/John Hamilton

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Ізраїль все ж надавав Україні озброєння

Комплекси Patriot, які свого часу були передані Ізраїлю, перебувають в Україні

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський повідомив, що всупереч поширеній думці, Ізраїль все ж надавав Україні озброєння.

"Ті комплекси Patriot, які свого часу були передані Ізраїлю Сполученими Штатами, зараз перебувають на українській території. Це ті самі системи, що стояли на озброєнні у нас із початку 1990-х. Ізраїль дав згоду на їх передачу Україні. Про це, на жаль, не так багато говорили. Але коли стверджують, ніби Ізраїль ніяк не допомагає Україні у військовій сфері - це неправда", - зазначив він у розмові з Марічкою Довбенко.

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Він також додав, що впродовж усього часу намагався налагодити конструктивний діалог зі своїми колегами щодо війни, незважаючи на критику всередині Ізраїлю через виявлену, на думку декого, надмірну підтримку України.

Бродський наголосив, що сподівається на настання миру в Україні ще в період свого перебування на посаді та поділився, що досвід Ізраїлю, який живе в умовах постійної загрози, може бути корисним для українців.

/ Главред

Постачання зброї з Ізраїлю в Україну

Як повідомляв Главред, раніше видання Defense Express писало про те, що, незважаючи на офіційний нейтралітет Ізраїлю в питанні надання військової допомоги Україні, що передбачає відмову від передання або продажу зброї, а також блокування її реекспорту через інші країни, цілком можливо, що позиція Ізраїлю зміниться.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Нетаньягу наказав переглянути політику Єрусалима з питання постачання озброєнь Україні. На ізраїльську державу чинять тиск США - раніше у Вашингтоні побоювалися, що Нетаньяху через свою "дружбу з Путіним" може обрати проросійський вектор політики. Перегляд курсу на допомогу Києву проводитиметься під керівництвом силових структур, дипломатії та Офісу прем'єра.

Президент Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час їхньої зустрічі ледь не стався дипломатичний казус.

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ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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