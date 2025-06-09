Ціни злетіли на 21%: популярні молочні продукти б'ють усі рекорди

Вартість молочної продукції зростає через стабільний попит та обмежену пропозицію.

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Глобальний стрибок цін на "молочку" / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Індекс цін на молочну продукцію зріс до 153,5 пункту (+0,8% за місяць, +21,5% р/р)

Ціни зростають через стабільний попит та обмежену пропозицію

Вершкове масло тримається на історично високих рівнях

У травні середній індекс цін на молочну продукцію досяг 153,5 пункту, що на 0,8% вище, ніж у квітні, та на 21,5% більше, ніж у травні 2024 року. Зростання обумовлено стабільним попитом на окремі види молочної продукції та певними обмеженнями в її виробництві. Про це повідомили у ФАО, пише AgroTimes.

Міжнародні ціни на вершкове масло залишаються на історично високих рівнях. Це зумовлено високим попитом з боку країн Азії та Близького Сходу на фоні скорочення пропозиції молока в Австралії. Водночас зниження попиту на вершкове масло, вироблене у країнах Європейського Союзу, стримувало подальше зростання цін.

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За даними ФАО, сир продовжив дорожчати другий місяць поспіль. Причиною стало поєднання сталого попиту з боку сектору громадського харчування в Східній та Південно-Східній Азії та зниження пропозиції в Європейському Союзі. Останнє пов’язане з несприятливою погодою та спалахами хвороб серед худоби на початку року.

Також ще на 4% порівняно з квітнем зросли ціни на сухе незбиране молоко. Головними факторами стали активні закупівлі з боку Китаю та обмежене розширення пропозиції на світовому ринку.

Знежирене сухе молоко, навпаки, трохи подешевшало – на 0,2%. Незважаючи на попит з боку країн Близького Сходу та Північної Африки, достатні обсяги експорту з регіонів-виробників вершкового масла урівноважили ринкову ситуацію та тиснули на ціну.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, з 30 травня по 6 червня 2025 року в Україні зафіксовано значні цінові коливання на овочі та фрукти. За даними EastFruit, найбільше подорожчали черешня, редиска, солодкий перець та рання картопля. Натомість суттєво впали в ціні кабачки, броколі, капуста та зелень.

У світі тим часом спостерігалося зниження цін на цукор. У травні середній індекс цін на цукор зменшився на 2,6% у порівнянні з квітнем, що пов’язано зі скороченням попиту на фоні глобальної економічної невизначеності.

В Україні ж очікується рекордне зростання цін на житній хліб — до 40–50 гривень за буханець. Як повідомив директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, головною причиною є дефіцит жита.

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Що відомо про ФАО? Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) — міжнародна організація під патронатом ООН, яка діє як провідна установа, що займається проблемами розвитку сільських регіонів і сільськогосподарського виробництва в системі ООН. Вона спрямована на зменшення гостроти проблеми бідності та голоду у світі шляхом сприяння розвиткові сільського господарства, поліпшення харчування та розв'язання проблеми продовольчої безпеки, пише Вікіпедія.

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