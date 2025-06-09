Україна та Росія провели новий масштабний обмін полоненими - кого вдалось повернути

В рамках обміну до України вдалось повернути поранених, важкопоранених українських військових та осіб віком до 25 років, зазначив Зеленський.

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Обмін полоненими 9 червня 2025 року - кого вдалось повернути / Колаж Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram

Про що йдеться у матеріалі:

Україна та РФ провели обмін полоненими

Точна кількість звільнених з полону буде оголошено по закінченню процесу обміну

Україна та Росія провели новий масштабний обмін військовополоненими. До України в рамках обміну повернулись поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Наші вдома. Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями", - написав Зеленський. відео дня

Президент України повідомив, що нині серед тих, кого вдалось повернути з полону, є поранені, важкопоранені та молоді люди віком до 25 років.

За його словами, процес дуже непростий і включає багато делікатних моментів, а переговори ведуться майже щодня. Українська сторона сподівається на повне виконання домовленостей з гуманітарних питань, досягнутих під час зустрічі в Стамбулі.

"Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає", - резюмував Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що сьогодні розпочався перший етап обміну полоненими в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі. До України повертається перша група військовослужбовців віком до 25 років.

Цей результат став можливим завдяки злагодженій роботі президента, переговорної групи та Координаційного штабу.

Серед звільнених – бійці Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Держприкордонслужби, Національної гвардії та Держспецслужби транспорту. Всі визволені — це військові рядового й сержантського складу.

До цієї групи також увійшли захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки.

"Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей. Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих бранців.Також триває робота над репатріацією тіл загиблих під час захисту Батьківщини українських військових", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звільненим захисникам буде надано повне забезпечення: їм відновлять документи, виплатять грошове забезпечення за увесь період перебування в полоні, а також нададуть одноразову допомогу. Крім того, всі вони пройдуть курс медичної реабілітації.

Крім того, через міркування безпеки остаточну кількість звільнених оголосять після завершення обмінного процесу.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що Україна й надалі системно просувається до реалізації формули обміну "всіх на всіх" для всіх категорій полонених.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна перебуває під інформаційним тиском і стикається зі спробами нав'язати односторонні умови обміну. Про це повідомив керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія ігнорує домовленості, досягнуті під час переговорів у Стамбулі, та продовжує вести брудну політичну гру, зокрема не передає повних списків полонених, які мали бути включені до обміну.

Також Росія свідомо затягує повернення тіл загиблих і процес обміну полоненими. За словами представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, передача була відкладена.

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