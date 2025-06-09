Європейський високопосадовець потрапив під російський обстріл в Україні - деталі

Представнику однієї з європейських країн довелося проїжджати крізь рій дронів та ракет.

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Литовський чиновник різко прокоментував нічну атаку РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Будріс:

Очільник МЗС Литви потрапив під обстріл в Рівненській області

Росія намірено обстрілює українську територію

Світ повинен підтримувати Україну у боротьбі за мир та свободу

У понеділок, 9 червня, країна-агресорка Росія атакувала Україну майже 500 повітряними цілями. Під цей ворожий обстріл потрапив навіть європейський високопосадовець.

Мова йде про міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса. Він в соцмережі X розповів, що з ним сталося та прокоментував дії росіян.

відео дня

За його словами, прямо під час атаки на Україну він, прямуючи поїздом до Києва, проїжджав повз міста Рівне та Дубно які накрило російськими дронами та ракетами.

Будріс також згадав вчорашній обстріл Харкова, де загинули та отримали поранення десятки людей, серед яких діти.

"Це не нещасні випадки - це навмисні акти терору, спрямовані на те, щоб зламати волю України. Але Україна твердо стоїть, захищаючи не лише свою територію, а й принципи свободи та демократії в Європі. Фактично, Україна захищає Європу. Мир не прийде через умиротворення. Світ має залишатися єдиним у підтримці України – у військовому, економічному та політичному плані", - наголосив він.

Атака Росії на Україну 9 червня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 9 червня російські окупаційні війська здійснили масштабну повітряну атаку на територію України, використовуючи ударні дрони типу "Шахед", а також підняли в небо стратегічну авіацію.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Зокрема важку ніч через потужний повітряний удар РФ пережила Рівненська область. За інформацією очільника ОВА Олександра Коваля, відомо про одного постраждалого внаслідок атаки.

Також окупанти атакували Київщину. В області успішно працювали сили ППО, проте внаслідок падіння уламків збитих об'єктів є пошкодження у Бориспільському районі.

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Хто такий Кястутіс Будріс? Кястутіс Будріс - литовський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Литовської Республіки з 12 грудня 2024 року. У минулому - головний радник президента Литви з національної безпеки (2022-2024), пише Вікіпедія.

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