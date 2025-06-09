Леся Нікітюк емоційно звернулася до нареченого-військового: "Хочу, щоб вже був нормальним"

Нікітюк розкрила свої справжні почуття до майбутнього чоловіка.

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Леся Нікітюк особисте життя - ведуча показала приватні кадри з Дмитром Бабчуком / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

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Леся Нікітюк показала рідкісні фото з Дмитром Бабчуком

Зірка розповіла, що їй подобається в нареченому

Сьогодні нареченому української ведучої, моделі та акторки Лесі Нікітюк, військовому Дмитру Бабчуку, виповнилося 29 років. З особливим святом зірка привітала свого коханого в Instagram.

Леся Іванівна показала серію фотографій з іменинником із кумедними фактами та коментарями до кожної. Насамперед вона побажала Бабчуку "нормального" Дня народження, і перерахувала милі дрібниці, які любить в Дмитрі.

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"З Днем народження, мій Рекс! Хочу, щоб він у тебе вже був нормальним. Люблю, як ти ходиш зі мною на шопінг. І те, як ти підкрадаєшся зранку до шафи, щоб взяти свою футболку. Добре, що я тобі на них аж 2 полички виділила. А ще ти вмієш мене кружити", - написала Нікітюк.

Леся Нікітюк особисте життя - ведуча показала приватні кадри з Дмитром Бабчуком / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк особисте життя - ведуча показала приватні кадри з Дмитром Бабчуком / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк особисте життя - ведуча показала приватні кадри з Дмитром Бабчуком / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк особисте життя - ведуча показала приватні кадри з Дмитром Бабчуком / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк особисте життя - ведуча показала приватні кадри з Дмитром Бабчуком / instagram.com/lesia_nikituk

Пост-привітання для себе залишив і сам Дмитро Бабчук. Він прокоментував своє життя в останні роки, подякував побратимам і тим, хто віддав свої життя за нашу країну. Там же в коментарях з'явилася і Леся Нікітюк - зіркова кохана зазначила, що безмежно поважає іменинника.

Дмитро Бабчук - наречений Лесі Нікітюк / instagram.com/special_my_profession

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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