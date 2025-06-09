Дрон автономно обирає цілі для удару: у ГУР розкрили деталі про новий БпЛА РФ

Обчислювальна система дрона базується на китайському міні-комп'ютері Leetop A203.

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У ГУР розкрили деталі про новий дрон РФ / Колаж: Главред, фото: gur.gov.ua

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Оприлюднено дані про російський ударний безпілотник V2U

БпЛА росіяни використовують на Сумському напрямку

Українська розвідка оприлюднила дані про конструкцію, електронну базу та джерела постачання нового російського ударного безпілотника V2U. Цей БпЛА росіяни використовують на Сумському напрямку.

Його особливістю є здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту, повідомляє прес-служба ГУР МО.

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Обчислювальна система базується на китайському міні-комп'ютері Leetop A203, в якості центрального процесора в якому використана високошвидкісна збірка на базі NVIDIA Jetson Orin.

/ gur.gov.ua

"V2U оснащений тільки одним GPS-модулем, що, ймовірно, свідчить про відмову росіян від використання супутникової навігації через роботу українських систем РЕБ. Ймовірно, застосовується навігація за допомогою "комп'ютерного зору" - дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.

Також передбачена можливість управління у форматі FPV через LTE-зв'язок. Встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, що працює з SIM-картою українського мобільного оператора. Незважаючи на російське маркування, елементна база модему - китайського походження", - пояснили розвідники.

/ gur.gov.ua

БпЛА складається переважно з компонентів китайського виробництва: двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, твердотільного накопичувача, далекоміра, регуляторів обертів, елементів живлення. Крім того, встановлено японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity, а також згаданий американський модуль Jetson Orin.

Раніше повідомлялося про те, що ГУР морським дроном знищило літак РФ на $50 млн. Успішна атака сталася недалеко від порту Новоросійськ, де базуються залишки Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україну атакували невідомі повітряні цілі. Поки залишається незрозумілим те, для чого Росія модифікувала нове озброєння.

Як повідомляв раніше Главред, російські війська все частіше використовують поряд з ударними дронами "Шахед"/"Герань" спеціальні безпілотники-обманки без бойової начинки - так звані "пародії".

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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