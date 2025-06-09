Ракети ЗСУ підірвали ОТРК Іскандер разом із комдивом і офіцерами РФ – журналіст

Під час атаки на ОТРК Іскандер у Брянській області було знищено і поранено військових РФ.

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Завдано удару по ОТРК росіян / Колаж: Главред, фото УНІАН, міноборони РФ

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Знищено 14 військовослужбовців 26-ї ракетної бригади РФ

Удар завдавався кількома ракетами

Унаслідок удару по російській пусковій установці ОТРК Іскандер-М у Брянській області знищили 14 військовослужбовців РФ, повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Він також опублікував повний список, як стверджується, ліквідованих і фото деяких із них. Стверджується, що знищено 14 військовослужбовців 26-ї ракетної бригади (в/ч 54006). Повідомляють, що вранці 5 червня вони готувалися завдати удару по столиці України.

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"Олег Подозеров, підполковник, командир дивізіону Іскандер; Кирило Нефьодов, капітан; Іван Нерозін, старший лейтенант; Сергій Лапухін, майор; Кирило Куликов, капітан; Максим Лапшин, єфрейтор; Іван Гаврилов, старший сержант; Микита Кіров, молодший сержант; Ян Кропотов, сержант. Не вдалося знайти фото: Данило Козлов, прапорщик; Андрій Андріанов, лейтенант; Олександр Максимов, лейтенант; В'ячеслав Кожевніков, сержант; Микола Смирнов, єфрейтор", - перелічуються імена військових РФ.

/ Главред

Подробиці удару по Іскандерах РФ

Російське видання Astra підтвердила знищення одного з них, мати ще одного військовослужбовця розповіла, що жодної офіційної інформації про сина вона поки що не отримувала.

Зазначається, що під час атаки на ОТРК Іскандер у Брянській області було знищено і поранено військових РФ. Атаку було здійснено рано вранці 5 червня недалеко від села Мартьянівка Клинцовського району Брянської області. Удар завдавали кількома ракетами.

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Далекобійні удари по РФ - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

Нагадаємо, ударні дрони Служби безпеки України вразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області РФ, що випускає військову продукцію. На заводі прогриміло п'ять вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, виникла пожежа.

Раніше керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що дрони атакували завод "Стріла" в Суземці Брянської області РФ. Він більше не зможе працювати після цієї атаки.

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Хто такий Андрій Цаплієнко? Андрій Юрійович Цаплієнко — український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України, пише Вікіпедія.

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