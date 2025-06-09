Українці збирають ударні дрони в приватних будинках поруч із лінією фронту - El Pais

Більшість дронів - це FPV-моделі, які після запуску не повертаються.

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Українці збирають ударні дрони в приватних будинках / колаж: Главред, фото: УНІАН, mod.gov.ua

Коротко:

"Гаражна майстерня" працює завдяки вчорашнім офісним працівникам

Один із проривів - дрони, які літають на оптоволоконному кабелі до 30 км

Українці перетворюють приватні будинки на майстерні бойових дронів. Причому такі майстерні дуже часто розташовані близько до зони бойових дій. Про це пише El Pais.

У звичайних будинках Донецької області йде робота, яка може вирішити долю фронту. Один із таких центрів, розташований неподалік Покровська, українські військові перетворили на справжній центр бойового апгрейду дронів. Без вивісок, без сигналів - але всередині кипить робота, де з цивільних коптерів народжується нова зброя проти російських окупантів.

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Майстерні, що "ростуть як гриби", стали ключовими для п'яти підрозділів БпЛА, які тримають оборону на сотнях кілометрів фронту. Сюди привозять дрони від держави та волонтерів - прості, комерційні апарати, які за півгодини модифікують у бойові.

"Іноді ми доставляємо до 100 дронів, хоча зазвичай їх близько 20", - розповідає військовослужбовець 68-ї бригади під псевдонімом "Флінт".

У його імпровізованій лабораторії - 3D-принтери, паяльники, двигуни, дроти й коробки, а поміж ними - десятеро людей, які створюють "камікадзе" та ударні коптери.

Більшість дронів - це FPV-моделі, які після запуску не повертаються. Частина модифікується під скидання вибухівки або транспортування вантажів у важкодоступні точки. Є й більші апарати з можливістю вражати цілі за 20 км.

Ця "гаражна майстерня" працює завдяки людям, які ще вчора були офісними працівниками. Вадим - колишній комп'ютерник із Хмельницького, Сергій - екс-виробник медобладнання, Дархем - піхотинець, а нині пілот дронів спецпідрозділу "Ахіллес".

"Це гонка технологій. Росія має більше ресурсів, але ми швидші та гнучкіші", - каже "Флінт".

За його словами, торік дрони майже без доопрацювання одразу відправлялися на фронт. Тепер кожен проходить адаптацію - система управління, камери, сигнал - усе налаштовується вручну, у тісних кімнатах звичайних будинків.

Один із проривів - дрони, які літають на оптоволоконному кабелі до 30 км завдовжки. Вони не потребують радіозв'язку, тому важче вразливі до глушіння. Але поки що такі розробки - штучні, крихкі та потребують вдосконалення.

"Ми працюємо, щоб полегшити роботу піхоти і рятувати життя", - додає Сергій.

І хоча фронт зараз проходить за десятки кілометрів, ситуація може змінитися будь-якої миті. Поруч із будинком-майстернею вже будують фортифікації: траншеї, "зуби дракона" та земляні насипи. Але навіть під загрозою евакуації ці підпільні хаби продовжують працювати - бо кожен зібраний дрон може змінити хід бою.

Дрони в Україні - головне:

Раніше повідомлялося про те, що в Україні розвивається проєкт дрона-"матки". Україна стала п'ятою країною у світі, у якої є лазерна зброя. Українські військові можуть за допомогою лазера збивати літаки на висоті понад два кілометри.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан повідомив, що ракети-дрони мають дальність ураження 700 кілометрів і швидкість 700 кілометрів на годину. Це дозвукова ракета з прямим крилом. За його словами, ракета-дрон "Пекло" зможе діставати до Московської області та столиці Росії.

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