Долар та євро стрімко полетіли вниз: в Україні виставили новий курс валют

Курс американського долара в українських обмінниках знизився слідом за динамікою міжбанківського ринку.

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В Україні знизився курс долара та євро / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Який готівковий курс долара в Україні 9 червня

Актуальний готівковий курс євро

Середні курси купівлі та продажу долара та євро в банках й обмінниках

У понеділок, 9 червня 2025 року, готівковий курс долара до гривні в українських банках продовжив тенденцію до зниження. Також подешевшав і євро.

Середній курс купівлі долара знизився на 5 копійок і склав 41,10 грн/дол., а середній курс продажу – 41,70 грн/дол. Це свідчить про відносну стабільність валютного ринку на тлі зниження попиту на готівкову валюту.

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Євро також трохи подешевшав. Середній курс купівлі європейської валюти становить 47,00 грн/євро, а продажу – 47,70 грн/євро, що також на 5 копійок нижче порівняно з попереднім банківським днем.

У валютних обмінниках курс дещо відрізняється, свідчать дані Мінфіну. Долар США вранці 9 червня можна придбати в середньому за 41,41 грн, а продати – за 41,34 грн. Щодо євро, курс купівлі в обмінниках становить 47,50 грн, а продажу – 47,65 грн.

На криптовалютному ринку зафіксовано новий рекорд. Станом на ранок 9 червня курс Bitcoin до долара становить 105 680 доларів. У гривневому еквіваленті це 4 376 650 гривень за одну монету.

Курс долара / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, у понеділок, 9 червня, офіційний курс долара в Україні знизився до 41,40 грн, гривня зміцнилася на 7 копійок. Євро також подешевшав — до 47,27 грн, що на 11 копійок менше.

Також директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив, що ситуація на валютному ринку буде спокійною. За його словами, хоча коливання валют продовжаться, вони не нестимуть серйозної загрози.

Крім цього, аналітики KІТ Group у своєму звіті зазначають, що у перспективі 2–4 місяців можливе зростання курсу долара до рівня 41,80–42,50 грн. Причинами для такого потенційного підвищення можуть стати: зростання обсягів імпорту, підвищення інфляції в Україні, або поява несприятливих сигналів щодо зовнішнього фінансування.

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