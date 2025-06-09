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Уражено літаки МіГ-31 і Су-30/34: ЗСУ завдали удару по аеродрому Саваслейка

Анна Ярославська
9 червня 2025, 10:28
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Окупанти використовують аеродром у Нижегородській області РФ для ударів по території України.
Миг 31-К, пожар
ЗСУ вдарили по аеродрому в РФ, звідки злітають винищувачі МіГ-31К / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay.com

Коротко:

  • ЗСУ завдали удару по аеродрому Саваслейка
  • Уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога

У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали удару по аеродрому Саваслейка в Нижегородській області РФ. Про це вранці в понеділок повідомив Генштаб ЗСУ.

"Російський агресор використовує його для ударів по території України. З цього військового об'єкта, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет Кинджал", - ідеться в повідомленні.

відео дня

За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (імовірно, літаки МіГ-31 і Су-30/34).

Генштаб повідомив про удар по аеродрому в РФ
Генштаб повідомив про удар по аеродрому в РФ / t.me/GeneralStaffZSU

Атаки на РФ - останні новини

Як писав Главред, вранці 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

Пізніше Генштаб підтвердив, що Сили оборони України вразили підприємство "ВНИИР-Прогресс" у місті Чебоксари на території Чуваської республіки. Підприємство виготовляло антени для "Шахедів".

АТ "ВНИИР-Прогресс" ТОВ "АБС Електро" у Чебоксарах виробляє навігаційне обладнання для ВПК РФ. Зокрема, завод забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", що використовуються в ударних дронах, уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб та іншому високоточному озброєнні окупантів.

Інші новини:

Що відомо про аеродром "Саваслейка" в РФ?

Саваслейка - це авіабаза в Нижньогородській області, на якій дислоковано філію 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ. Відомо, що із кінця 2021 на аеродромі базується сформований у тому ж році полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", які зараз росіяни застосовують проти України, пише Вікіпедія.

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