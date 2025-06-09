Трагедія для ВПК Росії: ЗМІ озвучили можливі масштаби удару по Чебоксарах

На виробництві, яке атакували дрони, виготовляли не лише деталі до Шахедів.

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Що Росія виготовляла на підприємстві в Чебоксарах / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

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Під удар дронів потрапило виробництво важливих елементів озброєння РФ

Вироблення КАБів та крилатих ракет в Росії послаблено

Наразі невідомо, якої шкоди завдала пожежа

У ніч на 9 травня дрони вдарили по російському підприємству "ВНИИР-Прогрес", що у Чебоксарах. Спершу повідомлялося, що на цьому об'єкті виробляли компоненти для "Шахедів".

Однак, як повідомляє видання Defense Express, там виготовляли і антени супутникової навігації "Комета-М", які Росія використовує для далекобійного озброєння.

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Ці багатоелементні антени застосовують зокрема в КАБах, розвідувальних БПЛА "Орлан-10" і навіть крилатих ракетах Х-101 та балістичних ракетах комплексу "Іскандер".

"Тобто це, об'єктивно, один з ключових компонентів російського далекобійного озброєння, виробництво якого було уражено, як мінімум двома українськими дронами. А збиток від пожежі стане відомий пізніше", - йдеться у статті.

Іскандер / Інфографіка: Главред

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Тульській області, що у країні-агресорці Росії виникла пожежа на хімічному підприємстві "Азот". Що важливо - деякі з хімічних речовин, які виробляються на "Азоті", можуть використовуватися Росією у військових цілях.

Раніше українські захисники провели серію успішних ударів по ключових підприємствах воєнно-промислового комплексу РФ. Уражено АТ "Кронштадт", заводу "Радуга", АТ "Ангстрем" та Дмитрівський хімкомбінат.

Напередодні також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області країни-агресорки Росії.

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