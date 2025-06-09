Трагедія для ВПК Росії: ЗМІ озвучили можливі масштаби удару по Чебоксарах

Головне:
- Під удар дронів потрапило виробництво важливих елементів озброєння РФ
- Вироблення КАБів та крилатих ракет в Росії послаблено
- Наразі невідомо, якої шкоди завдала пожежа
У ніч на 9 травня дрони вдарили по російському підприємству "ВНИИР-Прогрес", що у Чебоксарах. Спершу повідомлялося, що на цьому об'єкті виробляли компоненти для "Шахедів".
Однак, як повідомляє видання Defense Express, там виготовляли і антени супутникової навігації "Комета-М", які Росія використовує для далекобійного озброєння.
Ці багатоелементні антени застосовують зокрема в КАБах, розвідувальних БПЛА "Орлан-10" і навіть крилатих ракетах Х-101 та балістичних ракетах комплексу "Іскандер".
"Тобто це, об'єктивно, один з ключових компонентів російського далекобійного озброєння, виробництво якого було уражено, як мінімум двома українськими дронами. А збиток від пожежі стане відомий пізніше", - йдеться у статті.
Удари вглиб Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у Тульській області, що у країні-агресорці Росії виникла пожежа на хімічному підприємстві "Азот". Що важливо - деякі з хімічних речовин, які виробляються на "Азоті", можуть використовуватися Росією у військових цілях.
Раніше українські захисники провели серію успішних ударів по ключових підприємствах воєнно-промислового комплексу РФ. Уражено АТ "Кронштадт", заводу "Радуга", АТ "Ангстрем" та Дмитрівський хімкомбінат.
Напередодні також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області країни-агресорки Росії.
Читайте також:
- Під ударом оперативний аеродром: у ЗСУ розкрили цілі ракетних атак РФ
- РФ запустила близько 500 дронів і ракети: які наслідки масованого удару по Україні
- Скільки коштуватиме електроенергія з 1 вересня - українцям назвали тариф
Що видомо про Defense Express?
Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред