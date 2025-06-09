Плачуть, обіймаються та радіють: зворушливі кадри повернення захисників з полону

В рамках обміну додому вдалося повернути військовослужбовців віком до 25 років.

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Відбувся обмін військовополоненими / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Що відомо:

Україна та РФ провели обмін полоненими

В рамках обміну повернули військовослужбовців віком до 25 років

З'явились зворушливі кадри з моментом повернення захисників

Україна повернула з російського полону наших захисників. В рамках обміну повернулись військовослужбовці віком до 25 років. У Мережі з'явились чутливі кадри з поверненням наших захисників.

Чоловіки були настільки щасливими, що вони не могли стримати своїх емоцій. Військові закривали руками обличчя, прикриваючи свої сльози. Це були сльози радості.

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З перших секунд вони обіймали українські прапори, обіймали одне одного, кричали "Слава Україні" та телефонували своїм рідним. Такі довгоочікувані слова чули рідні: "Я в Україні, я повернувся, я вдома!".

Дивіться відео з обміну військовополоненими:

Відбувся обмін військовополоненими / фото: скріншот

Вони до останнього не вірили в те, що цього разу їх везуть на обмін і нарешті вони повернуться додому.

"Я досі не можу повірити, чесно. Я до останнього чекав, сидячи в автобусі, боявся, що щось піде не так. Але я щасливий побачити рідну землю", - сказав один зі звільнених військовополонених.

Дивіться відео з обміну військовополоненими:

Відбувся обмін військовополоненими / фото: скріншот

Один з військових зателефонував рідним свого побратима, який досі перебуває у російському полоні.

"Він сказав, що дуже сильно любить вас. З ним все добре, не переживайте, він скоро буде вдома", - сказав військовий.

Дивіться відео з обміну військовополоненими:

Відбувся обмін військовополоненими / фото: скріншот

Обмін полоненими - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна та Росія провели новий масштабний обмін військовополоненими. До України в рамках обміну повернулись поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

Напередодні очільник ГУР МО Кирило Буданов попереджав, що Україна стикається з інформаційним тиском та спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу.

Це підтверджував і президент України Володимир Зеленський, який за день до проведення обміну заявив, що Росія веде брудну політичну гру і не виконує досягнутих на переговорах у Стамбулі домовленостей про обмін полоненими.

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