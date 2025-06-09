Плачуть, обіймаються та радіють: зворушливі кадри повернення захисників з полону

В рамках обміну додому вдалося повернути військовослужбовців віком до 25 років.
Посилання скопійоване
Що відомо:
Україна та РФ провели обмін полоненими
В рамках обміну повернули військовослужбовців віком до 25 років
З'явились зворушливі кадри з моментом повернення захисників
Україна повернула з російського полону наших захисників. В рамках обміну повернулись військовослужбовці віком до 25 років. У Мережі з'явились чутливі кадри з поверненням наших захисників.
Чоловіки були настільки щасливими, що вони не могли стримати своїх емоцій. Військові закривали руками обличчя, прикриваючи свої сльози. Це були сльози радості.
відео дня
Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
З перших секунд вони обіймали українські прапори, обіймали одне одного, кричали "Слава Україні" та телефонували своїм рідним. Такі довгоочікувані слова чули рідні: "Я в Україні, я повернувся, я вдома!".
Дивіться відео з обміну військовополоненими:
Вони до останнього не вірили в те, що цього разу їх везуть на обмін і нарешті вони повернуться додому.
"Я досі не можу повірити, чесно. Я до останнього чекав, сидячи в автобусі, боявся, що щось піде не так. Але я щасливий побачити рідну землю", - сказав один зі звільнених військовополонених.
Дивіться відео з обміну військовополоненими:
Один з військових зателефонував рідним свого побратима, який досі перебуває у російському полоні.
"Він сказав, що дуже сильно любить вас. З ним все добре, не переживайте, він скоро буде вдома", - сказав військовий.