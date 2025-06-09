З Трампом стався конфуз на трапі літака: раніше він висміював за це Байдена

Коротко:
- Трамп і Рубіо ледь не впали на трапі літака
- Спершу трапом підіймався Трамп і ледь не впав, після нього підіймався Рубіо – і ситуація повторилася
- У соцмережах нагадали Трампу, що він висміював Байдена за таку ж ситуацію
Президент США Дональд Трамп ледь не впав на трапі літака, підіймаючись на борт. Він не втримав рівновагу, йдучи сходинками вверх, і ледь не впав на трап.
Після цього Трамп став об’єктом глузувань у соціальних мережах – йому нагадали, що колись він висміяв Джо Байдена, який потрапив у таку ж саму ситуацію. Про це повідомляє Independent.
Зазначається, що американський президент спіткнувся, коли заходив на борт президентського літака, вирушаючи з Гейґерстауна у штаті Мериленд до заміської резиденції Кемп-Девід у неділю, 8 червня.
За дивним збігом обставин держсекретар Марко Рубіо, який підіймався після Трампа, теж перечепився на трапі і ледь не впав.
Користувачі соцмереж не змогли пройти повз цього випадку і почали піджартовувати над Трампом, нагадавши, що він свого часу сміявся з Байдена через схожий випадок.
У соцмережах нагадали, що "коли Джо Байден робив подібні речі, Fox знову і знову відтворював ці кліпи, ніби це було щось таке ж важливе, як висадка на Місяць".
Дивіться відео, як Трамп ледь не впав на трапі літака:
Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зробив жорстку відповідь на заяву Трампа про війну. Зеленський критикує непослідовність заяв Трампа щодо тиску на Путіна і наголошує на серйозності ситуації в Україні.
Також раніше повідомлялося, що Путін може піти на ризик – директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик сказав, чим обернеться для України конфлікт Трампа і Маска. Якщо впродовж кількох найближчих днів Трамп і Маск не помиряться, ця ситуація може перетворитися на політичну кризу в США.
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Хто такий Марко Рубіо
Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.
У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.
Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.
Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.
"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.
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