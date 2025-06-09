Долар раптово злетів після мінімуму за 1,5 місяця: яким буде курс з 10 червня

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс долара 10 червня
- Який курс євро встановив НБУ
- Що відбувається на міжбанку і готівковому ринку
Національний банк України підвищив курс долара на вівторок, 10 червня, після трьох днів зниження поспіль. Водночас подорожчав і євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Згідно з оновленим курсом, вартість одного долара США встановлена на рівні 41,4919 грн, що на 9 копійок вище, ніж днем раніше. Таким чином, долар відійшов від мінімуму за останні півтора місяця.
Курс євро також зріс і складає 47,3713 грн/євро. Новий курс європейської валюти підвищили на 9,87 копійки, порівняно з попереднім днем.
На міжбанківському ринку курс долара теж продемонстрував зростання — він піднявся на 15 копійок і коливається в межах 41,54–41,57 грн/долар (купівля-продаж). Водночас на готівковому ринку долар подешевшав на 5 копійок, опустившись до 41,60 грн.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, у понеділок, 9 червня 2025 року, готівковий курс долара і євро в українських банках знизився. Долар у середньому купували по 41,10 грн, продавали по 41,70 грн.
Директор департаменту фінансових ринків Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив, що ситуація на валютному ринку залишається спокійною, а коливання курсів не становлять серйозної загрози.
Водночас аналітики KІТ Group прогнозують можливе зростання курсу долара до 41,80–42,50 грн упродовж 2–4 місяців. Основні ризики — зростання імпорту, інфляція та можливі проблеми із зовнішнім фінансуванням.
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Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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