"Путін може піти на ризик": чим обернеться для України конфлікт Трампа і Маска

Якщо впродовж кількох найближчих днів Трамп і Маск не помиряться, ця ситуація може перетворитися на політичну кризу в США.

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Сварка Маска і Трампа може нашкодити Україні / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези:

Імпічмент Трампу не загрожує

У США може початися політична криза

Мирні ініціативи Трампа сприйматимуться критично

Конфлікт між президентом США Дональдом Трампом і мільярдером Ілоном Маском у перспективі може загрожувати політичною кризою в Америці, тож Трампа і Маска намагатимуться помирити. Також турбулентність у США вплине і на Україну. Про це в коментарі Главреду розповів директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За його словами, імпічмент Трампу не загрожує. Ця ідея, підтримана Маском, не отримає розвитку.

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"Як далі розвиватиметься цей конфлікт Трампа і Маска, чи спробують його загасити - це вирішиться за кілька днів. Якщо впродовж кількох найближчих днів вони не помиряться, це може перетворитися на політичну кризу", - сказав Кулик.

Експерт вважає, що Маск може піти у свій політичний проєкт. Трамп почне переслідувати його, а, відповідно, буде відмова в державних субсидіях для космічної компанії Маска.

"Маск вийде з проєктів NASA. Далі буде переслідування його компаній, Трамп нацькує на нього прокурорів. Маск ініціює розслідування в Конгресі та Сенаті. Демократи можуть підхопити педофільний скандал. Усе це стане значною проблемою для американської влади. Тому зараз Трампа і Маска багато хто хоче помирити, принаймні, щоб між ними було перемир'я", - спрогнозував Кулик.

Ілон Маск - що про нього відомо / Главред - інфографіка

На його думку, турбулентність у США підриває позиції Америки. Оскільки Штати - наш стратегічний партнер, то це позначиться і на Україні.

"Очевидно, ставлення до Вашингтона в контексті цього конфлікту набуває гротескних форм, і це не грає на авторитет самих Штатів. У такому контексті ініціативи США, зокрема миротворчі, сприймаються не так серйозно, як нам би того хотілося. І це опосередковано впливає на Україну", - сказав Кулик.

Якщо жовта преса підхопить звинувачення Маска щодо Трампа, що президент США нібито є педофілом, то ставлення до мирних ініціатив Трампа буде критичним.

"Трамп стає смішним. А конфлікт між Трампом і Маском просто показує рівень ідіотизму нинішньої американської політичної еліти. Звичайно, все це не піде нам на користь. А якщо в команді Трампа підуть шляхом простих рішень, це взагалі покаже недієздатність американської адміністрації і може підштовхнути Путіна до якихось ризикованих дій. Адже Америці буде не до Путіна - там більше займатимуться твіттами Маска про Трампа і Трампа про Маска", - резюмував Кулик.

Сварка Трампа і Маска - що відомо

Як писав Главред, у якийсь момент Ілон Маск зник із публічного простору. За даними Politico, про нього перестали згадувати і Дональд Трамп, і Білий дім. Це може бути пов'язано з тим, що рейтинг Маска нижчий за рейтинг Трампа, і його згадка шкодить Республіканській партії. Деякі республіканці прямо заявили: "З ним покінчено, люди його ненавидять".

Трамп оголосив, що Маск іде з адміністрації. Це сталося на тлі повідомлень про те, що їхні стосунки загострилися. Зрештою, їхня сварка перейшла в публічну площину.

Відомо, що розкол між Дональдом Трампом та Ілоном Маском загострився після того, як Маск публічно розкритикував законопроєкт Трампа про податки і витрати. Підприємець назвав його "огидною гидотою", різко виступивши проти збільшення дефіциту бюджету США. У соцмережі X Маск продовжив публічні нападки, іронічно назвавши законопроєкт Трампа "Big Ugly Bill" ("великий огидний законопроєкт").

Маск навіть запустив опитування на своїй сторінці в соцмережі X (раніше Twitter), в якому запропонував створити нову політичну партію в США. Трамп, у свою чергу, пригрозив Маску припинити фінансування.

Президент США Трамп жорстко розкритикував Маска. Лідер США заявив, що раніше підтримував Маска, але тепер відчуває глибоке розчарування.

Зі свого боку, Маск заявив, що саме його підтримка нібито допомогла главі Білого дому перемогти на виборах. Також він натякнув на те, що Трамп фігурує у "файлах Епштейна", хоча пізніше цей допис мільярдер все ж таки видалив.

На цьому скандал не закінчився. Трамп заявив, що Маск "збожеволів", а в приватних бесідах обізвав його "завзятим наркоманом".

Зазначимо, Ілон Маск активно фінансував передвиборчу кампанію Дональда Трампа. Після перемоги республіканця на президентських виборах він очолив департамент DOGE, завданням якого була оптимізація роботи федерального уряду і скорочення державних витрат.

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