Найпопулярніші овочі та фрукти дорожчають - в Україні зафіксовано різку зміну цін

Упродовж тижня відбулися помітні коливання цін на овочі, фрукти та зелень.

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В Україні стрімко злетіли ціни на овочі й фрукти / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Найбільше подорожчали черешня, редиска, солодкий перець та рання картопля

Найбільше подешевшали кабачки, броколі, капуста (пекінська, цвітна) і зелень

У сегменті фруктів ціни здебільшого зросли

У період з 30 травня по 6 червня в Україні спостерігалося відчутне коливання цін на овочі та фрукти. Найбільше подорожчали черешня, редиска, солодкий перець та рання картопля, а найбільше впали ціни на кабачки, броколі, капусту та зелень. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Серед овочів відчутно подорожчала картопля. Її вартість зросла з 23–25 гривень за кілограм до 25–28 гривень. Особливо помітним стало підвищення мінімальної ціни на ранню картоплю – з 20 до 28 гривень за кілограм.

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У той же час значно подешевшала рання капуста. Якщо раніше вона коштувала від 20 до 27 гривень за кілограм, то тепер її можна придбати за 13–15 гривень.

Зниження вартості також торкнулося раннього буряка. Його ціна впала з 50–55 до 40–45 гривень за кілограм. Натомість дещо подорожчала рання морква – верхня межа її ціни зросла з 55 до 60 гривень за кілограм. Схожа тенденція спостерігалася і з ранньою цибулею: ціна зросла з 30–35 до 35–40 гривень за кілограм.

Огірки подешевшали - їх максимальна ціна знизилася з 55 до 50 гривень за кілограм. Водночас подорожчав солодкий перець – його верхня межа вартості зросла з 110 до 130 гривень за кілограм.

Серед капустяних овочів спостерігалося суттєве здешевлення. Пекінська капуста тепер коштує від 25 до 35 гривень за кілограм, хоча раніше ціна була в межах 35–40 гривень. Цвітна капуста також подешевшала – з 50–55 до 30–40 гривень. Броколі знизилася в ціні ще значніше – з 100–130 до 70–90 гривень за кілограм.

Кабачки також стали значно дешевшими. Тижнем раніше вони коштували 45–55 гривень, а зараз – лише 20–25 гривень за кілограм. Редиска, навпаки, подорожчала. Її ціна піднялася з 22–25 до 25–50 гривень за кілограм.

Кріп також став доступнішим – його ціна знизилася з 80–100 до 50–80 гривень. Зменшилася і вартість петрушки: нижня межа впала зі 170 до 150 гривень за кілограм.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на фрукти

Серед фруктів теж відбулися зміни. Груші стали трохи дешевшими – мінімальна ціна впала зі 100 до 90 гривень за кілограм. Натомість полуниця подорожчала і тепер її ціна становить 120–180 гривень за кілограм, замість попередніх 110–180 гривень. Ще помітніше зросла ціна на черешню – верхня межа її вартості збільшилася з 200 до 300 гривень за кілограм.

Крім того, на ринку з’явився новий сезонний фрукт – абрикоси. Їх почали продавати за ціною від 120 до 140 гривень за кілограм.

Як змінилися ціни на продукти за тиждень / Фото: EastFruit

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, у травні 2025 року світові ціни на цукор знизились уже третій місяць поспіль. За даними ФАО, середній індекс цін упав на 2,6% через скорочення попиту на тлі економічної невизначеності.

Також ціни на житній хліб в Україні можуть зрости до рекордних 40–50 грн за буханець через дефіцит жита, про що повідомив директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський. Причина — аграрії відмовляються вирощувати жито через його низьку врожайність, а в 2025–2026 роках можливе повне припинення внутрішнього виробництва.

Як повідомляв Главред, у червні ціни на яблука в Україні суттєво зросли — до 85–90 грн за кілограм, що дорожче за апельсини та банани. Наприклад, сорт "Айдаред" коштує майже 90 грн/кг, тоді як у травні був удвічі дешевшим. Імпортні фрукти наразі виглядають доступнішими.

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