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Скільки коштуватиме електроенергія з 1 вересня - українцям назвали тариф

Руслана Заклінська
9 червня 2025, 13:09
92
Тариф застосовується до всіх побутових споживачів незалежно від обсягів споживання.
Скільки коштуватиме електроенергія з 1 вересня - українцям назвали тариф
Українцям назвали тариф на світло з 1 вересня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Тариф 4,32 грн/кВт·год діятиме щонайменше до 31 жовтня 2025 року
  • Тариф є єдиним для всіх побутових споживачів
  • Нові тарифи з 1 листопада 2025 року поки не встановлені

У червні в Україні залишається чинним фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів. Він діятиме щонайменше до 31 жовтня 2025 року. Відповідне рішення ухвалено постановою Кабінету Міністрів №480 від 29 квітня 2025 року.

"У пункті 2 постанови цифри та слова "30 квітня 2025 року" замінити цифрами та словами "31 жовтня 2025 року", - йдеться у додатку до документа.

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Таким чином, уряд офіційно продовжив дію пільгового механізму тарифоутворення ще на шість місяців після попереднього дедлайну. Це означає, що українці впродовж усього літа, а також у вересні та жовтні, платитимуть за електроенергію по 4,32 грн за 1 кВт*год.

Тариф у розмірі 4,32 грн за кВт*год застосовується до всіх побутових споживачів незалежно від обсягів споживання. Наприклад, сім’я, яка проживає у квартирі з газовою плитою та централізованим постачанням гарячої води, і споживає 190 кВт*год на місяць (це типовий рівень споживання для родини з 3 осіб), сплачуватиме: 190 кВт*год × 4,32 грн = 820,8 грн на місяць.

Поки що нові тарифи з 1 листопада 2025 року не встановлені. Очікується, що до цієї дати уряд визначиться з подальшими умовами регулювання вартості електроенергії. Водночас, на тлі зростання витрат на енергетичну інфраструктуру після атак РФ та необхідності відновлення генерації, не можна виключати подальше підвищення тарифу вже з листопада.

Скільки коштуватиме електроенергія з 1 вересня - українцям назвали тариф
Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Тарифи в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, з 3 травня 2025 року в Україні значно зросла вартість апостиля. Мін’юст встановив нові тарифи: 610 грн для фізичних осіб і 1060 грн для юридичних осіб. Раніше послуга коштувала 51 грн з 2003 року.

Також чинні тарифи на тепло і воду не покривають реальних витрат підприємства, проте їх підвищення наразі заборонене мораторієм. Після війни вартість опалення може зрости з 1500 до близько 3000 грн на місяць.

Крім цього, Мінрегіон пропонує переглянути урядові рекомендації щодо тарифів на воду, що може призвести до їх підвищення для населення. Хоча чинні рекомендації передбачають фіксацію тарифів на рівні станом на 24 лютого 2022 року, у документі зазначається, що при їх збереженні місцева влада має компенсувати водоканалам різницю з бюджету.

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