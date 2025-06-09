Зірка шоу "Топ-модель по-українськи" здійснила камінг-аут

Коротко:
- Марго Верховцева з "Топ-модель по-українськи" заявила про себе, як про лесбійку
- Модель показала, з ким перебуває у стосунках, і натякнула на заручини
Українська модель і зірка реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" (6,7 сезони) Маргарита Верховцева в місяць прайду (Pride Month) вирішила здійснити камінг-аут. Марго заявила про себе, як про лесбійку.
У блозі в Instagram вона опублікувала своє зізнання і слова подяки всім, хто її підтримував і допомагав прийняти себе: собі, сім'ї, друзям, українському ЛГБТК+ співтовариству, українському суспільству загалом і своїй коханій.
"Привіт. Я Маргарита і я лесбійка. Я просто хочу подякувати. Я вдячна собі за дуже легке прийняття себе. Вдячна всій моїй родині, яка ніколи не піддавала сумніву мою орієнтацію. Вдячна друзям за "Познайом нас з нею". Вдячна Кyiv Рride (українська громадська організація - прим. редактора) за наближення можливості бути дружинами з моєю дівчиною. Вдячна українському суспільству за поступове прийняття. І звісно, я вдячна тобі, Єва. Я пишаюсь собою та всіма Вами. Pride month", - написала Верховцева, і опублікувала серію романтичних кадрів з коханою.
У коментарях підписники підтримали модель, а деякі навіть розгледіли натяк на заручини Марго з її дівчиною Євою: на одному з їхніх фото обраниця моделі позує, демонструючи обручку на безіменному пальці. Коли у Верхвоцевої запитали, чи одружена вона з Євою, вона відповіла серією загадкових посмішок.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що українські артисти-втікачі Олег Винник і Потап потрапили під роздачу. Свою думку про них в умовах повномасштабної війни висловив ведучий Григорій Решетнік.
Також український шоумен Нікіта Добринін зробив відверте зізнання про те, що він у собі ненавидить, і в які моменти він починає відчувати, що стає ворогом самому собі.
Читайте також:
- "Тільки зовні": Олена Мозгова показала рідкісний момент з Олександром Пономарьовим
- "Коли всередині вмираєш": Наталка Денисенко розповіла про крок "за край"
- "Дуже важко і до сліз": Міка Ньютон після онкології заговорила про материнство
Що таке "Топ-модель по-українськи"?
Топ-модель по-українськи - українське реаліті-шоу, створене за форматом іспанського реаліті-шоу Supermodelo. У шоу бере участь група молодих конкурсантів з України, які змагаються один з одним, виконуючи різні завдання. Переможець отримає титул нової української топ-моделі, з підписанням контракту з модельним агентством, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред