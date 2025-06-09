Зірка шоу "Топ-модель по-українськи" здійснила камінг-аут

Маргарита Верховцева також показала свою наречену.

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Маргарита Верховцева здійснила камінг-аут і показала, з ким зустрічається / колаж: Главред, фото: instagram.com/v.margo.v

Коротко:

Марго Верховцева з "Топ-модель по-українськи" заявила про себе, як про лесбійку

Модель показала, з ким перебуває у стосунках, і натякнула на заручини

Українська модель і зірка реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" (6,7 сезони) Маргарита Верховцева в місяць прайду (Pride Month) вирішила здійснити камінг-аут. Марго заявила про себе, як про лесбійку.

У блозі в Instagram вона опублікувала своє зізнання і слова подяки всім, хто її підтримував і допомагав прийняти себе: собі, сім'ї, друзям, українському ЛГБТК+ співтовариству, українському суспільству загалом і своїй коханій.

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"Привіт. Я Маргарита і я лесбійка. Я просто хочу подякувати. Я вдячна собі за дуже легке прийняття себе. Вдячна всій моїй родині, яка ніколи не піддавала сумніву мою орієнтацію. Вдячна друзям за "Познайом нас з нею". Вдячна Кyiv Рride (українська громадська організація - прим. редактора) за наближення можливості бути дружинами з моєю дівчиною. Вдячна українському суспільству за поступове прийняття. І звісно, я вдячна тобі, Єва. Я пишаюсь собою та всіма Вами. Pride month", - написала Верховцева, і опублікувала серію романтичних кадрів з коханою.

Маргарита Верховцева здійснила камінг-аут і показала, з ким зустрічається / instagram.com/v.margo.v

Маргарита Верховцева здійснила камінг-аут і показала, з ким зустрічається / instagram.com/v.margo.v

У коментарях підписники підтримали модель, а деякі навіть розгледіли натяк на заручини Марго з її дівчиною Євою: на одному з їхніх фото обраниця моделі позує, демонструючи обручку на безіменному пальці. Коли у Верхвоцевої запитали, чи одружена вона з Євою, вона відповіла серією загадкових посмішок.

Марго і Єва натякнули на заручини / instagram.com/v.margo.v

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