Сумщина під загрозою: Андрющенко повідомив про масштабне перекидання сил РФ

Що повідомив Андрющенко:
- Росіяни перекидають багато техніки на Сумщину
- Перекидання військ та зброї через Маріуполь стало найбільшим за останні 6 місяців
Через Маріуполь країна-агресорка Росія 7 та 8 червня перекидала чималу кількість військової техніки та живої сили: понад 10 САУ, системи ППО, колони на більш як 40 вантажівок з БК та окупантами.
Про це в Telegram повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними, усю цю техніку та військових далі переправлять залізницею у Курську область РФ, а фактично - на Сумщину.
"Це найбільше перекидання за останні півроку в принципі, та перше подібне за весь період війни. Найбільш дивує постачання САУ в стані "нові" з напряму Криму. Розбираємось", - йдеться у повідомленні.
Найімовірніше, таке масштабне перекидання військ та техніки свідчить про те, що ворог хоче посилити своє угруповання, яке намагається прорватися вглиб Сумської області.
Наступ армії РФ на Сумщині - останні новини
Нагадаємо, очільник Сумської ОВА повідомив, що ситуація на кордоні області через спроби наступу окупантів напружена, але під контролем Збройних сил України і підстав для евакуації з міста Суми поки що немає.
Раніше повідомлялося, що росіяни зосередили близько 60 тис. військових на Сумському напрямку. При цьому противник не зайшов в основну лінію фортифікаційної системи захисту на цьому напрямку.
Напередодні, як писав Главред, аналітики ISW повідомили, що російські окупаційні війська просуваються в Сумській області, їм вдалося захопити деякі населені пункти. Сили оборони проводять контратаки.
Інші новини:
- "Дуже жирна ціль": уражено завод у Чебоксарах, де робили деталі для "Шахедів"
- По РФ вдарять серйозні проблеми: стали відомі терміни, скільки ще Росія зможе воювати
- "Путін може піти на ризик": чим обернеться для України конфлікт Трампа і Маска
Хто такий Петро Андрющенко?
Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред