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Сумщина під загрозою: Андрющенко повідомив про масштабне перекидання сил РФ

Анна Косик
9 червня 2025, 10:53
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Подібного перекидання військової техніки РФ не було ще з початку повномасштабного вторгнення.
Сумщина, оккупанты
Перекидання військ і техніки на Сумщину триває / Колаж: Главред, фото: Міноборони РБ, скрін з DeepState

Що повідомив Андрющенко:

  • Росіяни перекидають багато техніки на Сумщину
  • Перекидання військ та зброї через Маріуполь стало найбільшим за останні 6 місяців

Через Маріуполь країна-агресорка Росія 7 та 8 червня перекидала чималу кількість військової техніки та живої сили: понад 10 САУ, системи ППО, колони на більш як 40 вантажівок з БК та окупантами.

Про це в Telegram повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними, усю цю техніку та військових далі переправлять залізницею у Курську область РФ, а фактично - на Сумщину.

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"Це найбільше перекидання за останні півроку в принципі, та перше подібне за весь період війни. Найбільш дивує постачання САУ в стані "нові" з напряму Криму. Розбираємось", - йдеться у повідомленні.

Найімовірніше, таке масштабне перекидання військ та техніки свідчить про те, що ворог хоче посилити своє угруповання, яке намагається прорватися вглиб Сумської області.

Наступ армії РФ на Сумщині - останні новини

Нагадаємо, очільник Сумської ОВА повідомив, що ситуація на кордоні області через спроби наступу окупантів напружена, але під контролем Збройних сил України і підстав для евакуації з міста Суми поки що немає.

Сумщина під загрозою: Андрющенко повідомив про масштабне перекидання сил РФ
Суми / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що росіяни зосередили близько 60 тис. військових на Сумському напрямку. При цьому противник не зайшов в основну лінію фортифікаційної системи захисту на цьому напрямку.

Напередодні, як писав Главред, аналітики ISW повідомили, що російські окупаційні війська просуваються в Сумській області, їм вдалося захопити деякі населені пункти. Сили оборони проводять контратаки.

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Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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