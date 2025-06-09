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Новою Міс Всесвіт Україна-2025 стала 25-річна рівненчанка - хто вона

Віталій Кірсанов
9 червня 2025, 12:37
668
Уже в листопаді вона представить нашу країну на міжнародному конкурсі в Таїланді.
Новою Міс Всесвіт Україна-2025 стала дівчина з Рівного
Новою Міс Всесвіт Україна-2025 стала дівчина з Рівного / колаж: Главред, фото: sofiya_tkachukk

Коротко:

  • Софія Ткачук народилася в Рівному, але з чотирьох років жила за кордоном
  • Має диплом бакалавра з фінансів

Міс Всесвіт Україна-2025 стала 25-річна Софія Ткачук із Рівного. Уже в листопаді вона представить нашу країну на міжнародному конкурсі в Таїланді. Про це повідомляє Missukraine Universe на сторінці в Instagram.

Зазначається, що організатори конкурсу вирішили не проводити традиційне шоу з національним відбором. Ім'я переможниці визначили через народне голосування та особисті співбесіди. До фіналу потрапили п'ятеро дівчат, серед яких журі обрало Софію.

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Ткачук народилася в Рівному, але з чотирьох років жила за кордоном. Має диплом бакалавра з фінансів від EAE Business School в Барселоні, володіє англійською та іспанською, співпрацювала з UNHCR та UNICEF. Займалася розробкою проєктів у сфері паліативної допомоги, а зараз веде бізнес і вивчає макроекономіку.

"Мене саму відвезли далеко від дому, і саме тому щодня я працюю, щоб допомогти іншим пройти цей шлях: психологічно, емоційно та практично. Для мене це не просто допомога - це мій обов'язок і покликання серця", - каже Софія.

Вона мріє використати свою нову платформу для підтримки жінок, розвитку гуманітарних ініціатив та просування глибшого розуміння, що краса - це не лише зовнішність, а й внутрішнє світло та дієвість.

У 2024 році титул Міс Всесвіт Україна носила одеситка Аліна Пономаренко, яка, однак, не потрапила до ТОП-20 фіналісток міжнародного конкурсу.

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Конкурс Міс Всесвіт

"Міс Всесвіт" - щорічний міжнародний конкурс краси. Один із найпрестижніших конкурсів краси у світі, входить до "Великої четвірки" поряд із конкурсами "Міс світу", "Міс Інтернешнл" і "Міс Земля".

За даними Вікіпедії, конкурс було вперше показано по американському національному телебаченню 1955 року. У 1960 році шоу змінило місце розташування з Каліфорнії на Флориду. До 1971 року конкурс проходив на території США, а з 1972 року - щороку в новій країні.

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