Новою Міс Всесвіт Україна-2025 стала 25-річна рівненчанка - хто вона

Коротко:
- Софія Ткачук народилася в Рівному, але з чотирьох років жила за кордоном
- Має диплом бакалавра з фінансів
Міс Всесвіт Україна-2025 стала 25-річна Софія Ткачук із Рівного. Уже в листопаді вона представить нашу країну на міжнародному конкурсі в Таїланді. Про це повідомляє Missukraine Universe на сторінці в Instagram.
Зазначається, що організатори конкурсу вирішили не проводити традиційне шоу з національним відбором. Ім'я переможниці визначили через народне голосування та особисті співбесіди. До фіналу потрапили п'ятеро дівчат, серед яких журі обрало Софію.
Ткачук народилася в Рівному, але з чотирьох років жила за кордоном. Має диплом бакалавра з фінансів від EAE Business School в Барселоні, володіє англійською та іспанською, співпрацювала з UNHCR та UNICEF. Займалася розробкою проєктів у сфері паліативної допомоги, а зараз веде бізнес і вивчає макроекономіку.
"Мене саму відвезли далеко від дому, і саме тому щодня я працюю, щоб допомогти іншим пройти цей шлях: психологічно, емоційно та практично. Для мене це не просто допомога - це мій обов'язок і покликання серця", - каже Софія.
Вона мріє використати свою нову платформу для підтримки жінок, розвитку гуманітарних ініціатив та просування глибшого розуміння, що краса - це не лише зовнішність, а й внутрішнє світло та дієвість.
У 2024 році титул Міс Всесвіт Україна носила одеситка Аліна Пономаренко, яка, однак, не потрапила до ТОП-20 фіналісток міжнародного конкурсу.
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Конкурс Міс Всесвіт
"Міс Всесвіт" - щорічний міжнародний конкурс краси. Один із найпрестижніших конкурсів краси у світі, входить до "Великої четвірки" поряд із конкурсами "Міс світу", "Міс Інтернешнл" і "Міс Земля".
За даними Вікіпедії, конкурс було вперше показано по американському національному телебаченню 1955 року. У 1960 році шоу змінило місце розташування з Каліфорнії на Флориду. До 1971 року конкурс проходив на території США, а з 1972 року - щороку в новій країні.
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