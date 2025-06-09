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Ціни на соняшник різко впали, заводи зупиняються: чи подешевшає олія в Україні

Руслана Заклінська
9 червня 2025, 14:45
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Протягом сезону 2024/25 фермери стримували продажі, що змушувало заводи купувати сировину дорого і працювати в збиток.
Ціни на соняшник різко впали, заводи зупиняються: чи подешевшає олія в Україні
В Україні обвалились ціни на соняшник / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Ціни на насіння соняшнику впали до 24 500–25 500 грн/т
  • Посіви соняшнику скоротилися до 4,93 млн га
  • Експортні ціни на українську соняшникову олію — 1 090–1 100 $/т

На початку червня в Україні зафіксовано помітне зниження цін на насіння соняшнику. Вартість знизилася до 24 500–25 500 грн за тонну (або 520–540 доларів США за тонну без ПДВ) з доставкою на завод при стандартній олійності 50%. Про це свідчать дані GrainTrade.

Упродовж сезону 2024/25 українські фермери стримували продажі, розраховуючи на подальше зростання цін. Це змушувало олійні заводи закуповувати сировину за високими цінами, що негативно впливало на рентабельність переробки. У багатьох випадках переробка ставала збитковою.

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При цьому ціни на соняшникову олію залишалися стабільними через надлишок пропозиції на світовому ринку. Така ситуація склалась на тлі рекордного врожаю сої в Південній Америці, що збільшило глобальні запаси рослинних олій і тиснуло на ринки.

У підсумку, першими зупинилися малі підприємства, а згодом — і великі олієекстракційні заводи, які не готові були працювати собі в збиток. Це призвело до різкого скорочення кількості активних переробників і, як наслідок, чергового зниження цін на насіння соняшнику.

Посівна кампанія та зміна структури культур

Станом на 5 червня 2025 року посіви соняшнику в Україні охоплюють 4,93 млн гектарів. Це менше, ніж торік (5,19 млн га), попри очікування експертів щодо розширення площ через високу рентабельність культури.

Таке скорочення викликає запитання, адже погодні умови у травні–червні були сприятливими, що створювало хороші умови для сівби. Експерти звертають увагу на зростання площ під соєю, ймовірно, через очікування кращої ринкової кон’юнктури або нижчі ризики втрат.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Експорт та світовий ринок

Експортні ціни на українську соняшникову олію наразі становлять 1 090–1 100 $/т з доставкою в порти Чорного моря. Європейський попит зберігається на рівні 1 140–1 160 $/т на умовах DAP (доставка до Греції або Македонії). Ціни на інші рослинні олії (пальмова, соєва) за останній тиждень практично не змінилися.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у період з 30 травня по 6 червня в Україні спостерігалося помітне коливання цін на овочі та фрукти. За даними EastFruit, найбільше подорожчали черешня, редиска, солодкий перець і рання картопля, тоді як найвідчутніше впали ціни на кабачки, броколі, капусту та зелень.

Також у травні 2025 року світові ціни на цукор знизилися. Середній індекс цін впав на 2,6% через скорочення попиту, що спричинено глобальною економічною невизначеністю.

Водночас в Україні очікується зростання цін на житній хліб до рекордних 40–50 гривень за буханець. Про це попередив директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський. Причина – дефіцит жита.

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Що таке GrainTrade?

Електронна зернова біржа GrainTrade об’єднує всіх учасників ринку зерна : виробників, трейдерів, елеватори , експедиторів і термінали, які відкрито декларують ціни на закупівельні та реалізаційні ціни.

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