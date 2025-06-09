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РФ запустила близько 500 дронів і ракети: які наслідки масованого удару по Україні

Альона Вороніна
9 червня 2025, 12:56
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Найбільший удар був спрямований на Рівненщину. Місцева влада повідомила, що це була наймасштабніша атака на область від початку війни.
дрон, Шахед, ВСУ
РФ запустила близько 500 дронів і ракети/ колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ вночі масовано атакувала Україну, випустивши 499 засобів повітряного нападу
  • Було знешкоджено 479 повітряних цілей
  • Постраждали кілька областей, найбільший удар припав на Рівненщину

Країна-агресорка Росія у ніч на понеділок, 9 червня, масовано атакувала Україну ракетами і дронами. Вночі окупанти випустили по нашій державі 499 засобів повітряного нападу. Було знешкоджено 479 повітряних цілей.

Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ. Зазначається, що росіяни запустили:

відео дня
  • 479 "Шахедів" та безпілотники-імітатори різних типів (277 збито, 183 – локаційно втрачені);
  • 4 "Кинджала" (усі збиті);
  • 10 ракет Х-101 (усі збиті);
  • 3 ракети Х-22 (2 – не досягли цілей/локаційно втрачені);
  • 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П (усі збиті);
  • 1 ракета Х-35 (збита).

Зафіксовано влучання у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – зазначили у Повітряних силах.

Речник ПС ЗСУ полковник Юрій Ігнат у телеефірі розповів, що основний удар російських окупантів цієї ночі був спрямований на один із українських оперативних аеродромів.

Рівненська область

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль розповів, що це була дуже важка ніч для Рівненщини. Рівненська область зазнала потужного повітряного удару ворога.

"За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена. Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей. На місці працюють представники Сил оборони та інших служб. Більше інформації про наслідки нічної атаки – згодом", – зазначив Коваль.

Пізніше він уточнив, що наслідків для цивільної інфраструктури немає.

Мер Рівного Олександр Третяк зазначив, що атака на Рівненщину цієї ночі стала наймасштабнішою від початку війни.

"Наймасштабніша атака на Рівненщину. Сьогодні наша область пережила одну з найжорсткіших ночей: десятки "шахедів" і ракети атакували наш регіон", – написав Третяк.

Він зазначив, що Дубно прийняло на себе левову частку цього удару.

Київська область

Також відбулася чергова атака на Київщину. Тривога тривала понад 10 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Про це розповіли у Київській обласній військовій адміністрації.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, зазначили в ОВА.

"Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено два приватні будинки, автомобіль та господарча споруда. Пошкодження будівель незначні. У них посічені фасади та вибиті вікна. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", – йдеться у повідомленні.

Полтавська область

На Полтавщині у Миргородському районі вночі внаслідок падіння уламків БпЛА було пошкоджено лінію електропередач, повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Він зазначив, що енергетики оперативно відновили електропостачання завдяки резервній лінії. Подальші ремонтні роботи заплановані упродовж дня.

РФ запустила близько 500 дронів і ракети: які наслідки масованого удару по Україні
Дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 9 червня в Рівному прогриміли вибухи на тлі ракетної атаки РФ. Ракетна атака тривала 45 хвилин. Атака БпЛА тривала понад 10 годин.

Також у поліції розповіли про наслідки атаки на Київщину – пошкоджено житло та авто. Поліція Київщини фіксує наслідки атаки окупанта на столичний регіон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він наголосив, що існує висока ймовірність ракетних та дронових атак по території України. Цими днями обов’язково слід реагувати на сигнали повітряної тривоги. Росія стягує авіацію до кордонів, можлива атака 600 БпЛА.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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