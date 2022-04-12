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Свіжі могили просто посеред села: на Київщині розповіли про звірства рашистів

12 квітня 2022, 17:34

Російські окупанти не дозволяли ховати людей на кладовищі, тому жителі села робили це прямо у дворах.

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/ Скріншот

У село Термахівка Київської області танки російських окупаційних військ увійшли 24 лютого, а наступного дня ворог завдав бомбового удару по мирних жителях.

До війни там проживало близько 400 осіб, тепер місцеві знають, де хто похований. Російські окупанти не дозволяли ховати людей на кладовищі, тому жителі села робили це прямо у дворах, говориться у відеопроекті "Український свідок".

Розташоване біля Чорнобильської зони село було зруйноване російськими варварами.

"Що я можу сказати? Ви знаєте, я зараз ніби живу, нібито і не живу", - розповідають місцеві жителі.

Одна з місцевих мешканок розповіла про те, як загинув її сусід. Чоловік лежав накритим і вже був мертвий, горіли його хата і хлів.

Брати Анатолій і Володимир розповіли, що 28 Лютого їхня мати – 61-річна Алла – отримала поранення і згодом померла. "Швидкі" не могли дістатися до села через постійні бойові дії. Їх батько, 71-річний Петро, залишився в живих.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Київська область війна Росії та України
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