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"Мамо, я вдома": щемливі кадри дзвінка додому звільненого з полону українця

Анна Косик
9 червня 2025, 15:43
493
Захисник, який повернувся додому після довготривалого полону, вперше зміг поговорити з матір'ю.
звонок после обмена пленными
Звільнені з полону вперше за довгий час змогли почути голос рідних / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • Звільнений захисник зателефонував мамі вперше після полону
  • Військовий подякував мамі за листи, які він отримував у неволі

9 червня відбувся перший етап 66-го обміну полоненими між Україною та країною-агресоркою Росією. На батьківщину повернулися молоді воїни, яким до 25 років.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram опублікував щемливі кадри першої телефонної розмови одного із захисників, якого вдалося повернути, з найріднішою людиною - мамою.

відео дня
Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео розмови українського захисника з мамою:

"Привіт, мамо! Все, я повернувся, я вдома, мамо. Все, я на рідній землі. Мамо, я скоро приїду, я тебе люблю", - сказав він.

Після цього захисник подякував мамі за листи, які вона надсилала синові, поки той був у полоні. Також воїн сказав, що дуже чекає зустрічі і якомога швидше повернеться до рідної домівки.


  • Обмін полоненими 9 червня 2025 року
    Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 9 червня 2025 року
    Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 9 червня 2025 року
    Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 9 червня 2025 року
    Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 9 червня 2025 року
    Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 9 червня 2025 року
    Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 9 червня 2025 року
    Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 9 червня 2025 року
    Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 9 червня 2025 року
    Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 9 червня 2025 року
    Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 9 червня 2025 року
    Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 9 червня 2025 року
    Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 9 червня 2025 року
    Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 9 червня 2025 року
    Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 9 червня 2025 року
    Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 9 червня 2025 року
    Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими 9 червня 2025 року
    Обмін полоненими 9 червня 2025 року Фото: Володимир Зеленський/Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна та Росія провели новий масштабний обмін військовополоненими. До України в рамках обміну повернулись поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

Напередодні очільник ГУР МО Кирило Буданов попереджав, що Україна стикається з інформаційним тиском та спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу.

Це підтверджував і президент України Володимир Зеленський, який за день до проведення обміну заявив, що Росія веде брудну політичну гру і не виконує досягнутих на переговорах у Стамбулі домовленостей про обмін полоненими.

Більше новин:

Хто такий Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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