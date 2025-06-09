"Мамо, я вдома": щемливі кадри дзвінка додому звільненого з полону українця

Захисник, який повернувся додому після довготривалого полону, вперше зміг поговорити з матір'ю.

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Звільнені з полону вперше за довгий час змогли почути голос рідних / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Звільнений захисник зателефонував мамі вперше після полону

Військовий подякував мамі за листи, які він отримував у неволі

9 червня відбувся перший етап 66-го обміну полоненими між Україною та країною-агресоркою Росією. На батьківщину повернулися молоді воїни, яким до 25 років.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram опублікував щемливі кадри першої телефонної розмови одного із захисників, якого вдалося повернути, з найріднішою людиною - мамою.

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Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео розмови українського захисника з мамою:

"Привіт, мамо! Все, я повернувся, я вдома, мамо. Все, я на рідній землі. Мамо, я скоро приїду, я тебе люблю", - сказав він.

Після цього захисник подякував мамі за листи, які вона надсилала синові, поки той був у полоні. Також воїн сказав, що дуже чекає зустрічі і якомога швидше повернеться до рідної домівки.





Обмін полоненими - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна та Росія провели новий масштабний обмін військовополоненими. До України в рамках обміну повернулись поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

Напередодні очільник ГУР МО Кирило Буданов попереджав, що Україна стикається з інформаційним тиском та спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу.

Це підтверджував і президент України Володимир Зеленський, який за день до проведення обміну заявив, що Росія веде брудну політичну гру і не виконує досягнутих на переговорах у Стамбулі домовленостей про обмін полоненими.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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