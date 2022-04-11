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На Київщині знайшли нову братську могилу з цивільними та близько 10 розстріляних авто з тілами

11 квітня 2022, 08:11

Масове поховання було знайдено поблизу автозаправної станції між селами Міла та Мрія. На головній дорозі в Бузовій - розстріляні українці в автомобілях.

Бородянка, війна
Ілюстраційне фото. На знімку - руйнування в Бородянці Київської області / УНІАН

У селі Бузова Київської області виявлено братську могилу з тілами десятків цивільних. Це ще одне масове поховання, про яке стало відомо після відходу російських окупантів з територій на північ від Києва.

Поховання з приблизно 50 тілами було знайдено поблизу автозаправної станції між селами Міла та Мрія Києво-Святошинського району, розповів в ефірі телемарафону Тарас Дідич - голова Дмитрівської громади, до якої входить Бузова.

На головній дорозі, що проходить через Бузову, також знайшли тіла вбитих українців в приблизно десятці машин зі слідами обстрілів.

"У громаді 14 сіл частина з них була під окупацією. Зараз ми повертаємося до життя, але мали під час окупації свої "гарячі" місця, загинуло багато цивільних осіб. Це траса Київ-Житомир, особливо між селом Міла та селом Мрія, де було розстріляно близько десятка автомобілів з людьми. Також біля заправки в Бузовій ми сьогодні знайшли в ямі ще "двохсотих", цивільних. Були факти розстрілу, коли прямим попаданням в квартиру загинула людина", - розповів Дідич.

Місцевий житель, якому вдалося врятуватися, розповів, що російські військові стріляли та чекали, поки машина спалахне.

"Були і факти виживання. Наш житель Дмитрівки їхав, БПМ розстріляв його машину, причому стріляли і чекали, щоби машина загорілася... він зумів виповзти з неї, дістатися до амбулаторії... вийняли кулю, і він після того через три дні приїхав на роботу, працював на екскаваторі, відновлював водопостачання в селі", - сказав Дідич.

Зараз громада повертається до життя. Місцеві служби відновлюють електропостачання, газопостачання, прибирають завали, додав голова громади.

Як повідомляв Главред, у Бучі на території церкви Андрія Первозванного окупанти вирили величезну братську могилу, куди скидали тіла вбитих українців.

Знімки братської могили зробила за допомогою супутника американська компанія Maxar Technologies. Розміри траншеї, яку вирили російські загарбники, становить 13,7 м. Перші ознаки розкопування території, де потім з'явилася братська могила, були зафіксовані 10 березня.

ЗМІ з'ясували, що звірства в Бучі Київської області здійснювала 64 окрема мотострілецька бригада Росії під командуванням підполковника Омурекова Азатбека Асанбековича.

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