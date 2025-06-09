Patriot відпрацював на 100%: полковник ЗСУ розкрив деталі відбиття удару РФ

Сили оборони ефективно застосували вкотре американську зброю, наголосив Юрій Ігнат.

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Стали відомі подробиці роботи сил ППО / Вікіпедія, defense.gov

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З найкращого боку проявили себе комплекси Patriot

Американські системи відпрацювали сьогодні на 100%

Стали відомі подробиці роботи сил протиповітряної оборони під час відбиття масованого удару РФ по Україні.

За словами спікера Повітряних сил України Юрія Ігната, з найкращого боку проявили себе комплекси Patriot.

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Водночас, за його словами, Україні необхідно більше таких систем як Patriot.

"Вони (Patriot, - ред.) відпрацювали сьогодні на 100%. Потрібно радіти цьому результату, подякувати Силам оборони, які ефективно застосували в черговий раз американську зброю", - зазначив український офіцер.

/ Главред

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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