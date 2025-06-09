Patriot відпрацював на 100%: полковник ЗСУ розкрив деталі відбиття удару РФ

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- З найкращого боку проявили себе комплекси Patriot
- Американські системи відпрацювали сьогодні на 100%
Стали відомі подробиці роботи сил протиповітряної оборони під час відбиття масованого удару РФ по Україні.
За словами спікера Повітряних сил України Юрія Ігната, з найкращого боку проявили себе комплекси Patriot.
Водночас, за його словами, Україні необхідно більше таких систем як Patriot.
"Вони (Patriot, - ред.) відпрацювали сьогодні на 100%. Потрібно радіти цьому результату, подякувати Силам оборони, які ефективно застосували в черговий раз американську зброю", - зазначив український офіцер.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в Рівному прогриміли вибухи на тлі ракетної атаки РФ. Ракетна атака тривала 45 хвилин. Атака БпЛА триває понад 10 годин.
Як повідомляв Главред, раніше країна-агресор Росія атакувала Україну дронами і ракетами. У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також шляхи метрополітену. Є жертви та десятки постраждалих.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний ракетно-дроновий удар РФ по Україні і заявив, що РФ повинна відповідати за атаки по Україні.
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Хто такий Юрій Ігнат
Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).
Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".
Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".
Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.
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