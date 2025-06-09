Ворог наближається: в ОВА пояснили, чи може ворог вдарити FPV-дронами по Сумах

Основне:
- Ворог не може обстрілювати Суми FPV‑дронами
- Відстань між Сумами і окупантами критична для можливих обстрілів з РСЗВ і артилерії
Окупаційні війська країни-агресорки Росії продовжують наступати на Сумському напрямку і відстань між ворогом та обласним центром скорочується. Разом із цим виникають додаткові ризики для міста Суми.
Очільник Сумської ОВА Олег Григоров в етері Суспільного прокоментував одне з важливих питань, яке цікавить мешканців Сум, а саме здатність ворога бити по місту FPV-дронами.
"FPV-дрони, на щастя, не долітають до Сум. Ми їх фіксуємо ближче до лінії бойового зіткнення", - наголосив він.
Зазначимо, що напередодні аналітики DeepState повідомили про наближення сил противника до обласного центру на відстань у 20 кілометрів, що є "критичною" межею для можливого обстрілу FPV‑дронами, а також з РСЗВ та артилерії.
Ситуація у Сумській області - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська просуваються територією Сумської області. Наразі їм вже вдалося захопити деякі населені пункти.
Раніше повідомлялося, що через Маріуполь країна-агресорка Росія 7 та 8 червня перекидала чималу кількість військової техніки та живої сили: понад 10 САУ, системи ППО, колони на більш як 40 вантажівок з БК та окупантами. Цю силу окупанти хочуть переправити на Сумщину.
Напередодні стало відомо, що попри те, що ситуація на кордоні Сумської області напружена, вона знаходиться під контролем Збройних сил України, тому підстав для евакуації з міста Суми поки що немає.
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Хто такий Олег Григоров?
Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.
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