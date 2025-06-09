"Дуже жирна ціль": уражено завод у Чебоксарах, де робили деталі для "Шахедів"

Удар завдали Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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Вражений завод у Чебоксарах / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress,

Коротко:

По заводу вдарили щонайменше два дрони

Завод виробляв гідросистеми і блоки управління для важкої бойової техніки

Завод "Прогрес" припиняє роботу на невизначений термін

Сили оборони України в ніч на понеділок, 9 червня, вразили підприємство "ВНИИР-Прогрес" у місті Чебоксари на території Чуваської республіки, РФ. Підприємство виготовляло антени для "Шахедів". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Удар завдали Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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По підприємству російського військово-промислового комплексу вдарили щонайменше два дрони, виникла масштабна пожежа.

АТ "ВНИИР-Прогрес" ТОВ "АБС Електро" у Чебоксарах виробляє навігаційне обладнання для ВПК РФ. Зокрема, завод забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", що використовуються в ударних дронах, уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб та іншому високоточному озброєнні окупантів.

"Удари по об'єктах, які забезпечують збройну агресію РФ, триватимуть до повного її припинення проти України. Далі буде! Слава Україні!" - зазначили в Генштабі.

Там додали, що обмеження на роботу аеропортів (план "Килим") застосовували в Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.

Як уточнив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, атакований російський завод у Чебоксарах - це дуже жирна ціль. Він задіяний у циклі ракетобудування, включно з "Іскандери".

"Щось невідоме прилетіло по заводу "Прогрес" у Чебоксарах, який задіяний у циклі ракетобудування, включно з "Іскандерами", - йдеться в заяві Коваленка.

Він зазначив, що саме на цьому заводі росіяни виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки - від самохідних гаубиць до ракетних комплексів "Іскандер". Без цих вузлів ракети не зможуть вийти на ціль.

"Завод "Прогрес" забезпечує системи наведення, стабілізації та управління польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі складання. Завод виробляє модулі типу "Комета". Це російський супутниковий навігаційний модуль, який забезпечує роботу з GLONASS/GPS і має захист від глушіння сигналу. Такі модулі ворог використовує в оперативно-тактичних ракетах "Іскандер-М", крилатих ракетах типу "Калібр", Х-101, Х-69, планувальних авіабомбах, безпілотниках "Орлан-10", "Ланцет", у нових дронах "Шахед". Дуже жирна мета", - наголосив керівник ЦПД.

Він додав, що "Прогрес" припиняє роботу на невизначений термін.

Спецоперації України на території РФ:

Як писав Главред, на початку літа, 1 червня, здійснено атаку на військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново і Дягілєво. Саме там базується стратегічна авіація Росії - в результаті було уражено понад 40 літаків.

Через деякий час ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. Повідомлялося, що спецоперація "Павутина" готувалася понад півтора року.

Ба більше, не так давно розкрили шлях перекидання дронів до Росії, які спричинили удари по "ядерних" аеродромах РФ. Стало відомо, що поставки велися із суміжної території.

Більше важливих новин:

Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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