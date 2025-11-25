Частина міста без тепла, є перебої в роботі транспорту: як живе Київ після атаки РФ

Комунальні служби ліквідовують наслідки російської атаки.

Без тепла залишилися кілька районів / Колаж: Главред, фото: ДержНС, УНІАН

Коротко:

Через обстріл обмежено подачу тепла в низці районів

Є проблеми з комунальним транспортом

Унаслідок нічних обстрілів російської окупаційної армії в Києві тимчасово обмежили надання послуг теплопостачання. Є перебої в роботі комунального транспорту.

Як повідомили в КМВА, подачу тепла обмежено для споживачів Печерського та Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.

"Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Києві є проблеми з комунальним транспортом.

У Дніпровському районі через атаку перекрито рух транспорту на вул. Ентузіастів в обох напрямках.

Рух автобуса № 48 організовано за маршрутом: Русанівська набережна - бульв. Русанівський - бульв. Ігоря Шамо - вул. Ентузіастів.

Затримується рух тролейбусів №№ 1, 11 через відсутність напруги в контактній мережі.

Додатково організовано автобусне сполучення за маршрутом: ст. м. "Либідська" - Багринова гора.

Автобус курсує під №1 ТР.

"Слідкуйте за змінами в русі громадського транспорту в Telegram-каналі Зміни руху | Київпастранс", - зазначили в КМВА.

Щодо подачі електроенергії, то станом на 08:50 ранку в столиці не запроваджували екстрених відключень. Діють графіки погодинних відключень, які ввечері 24 листопада опублікували в ДТЕК.

Київ: графіки відключень на 25 листопада / ДТЕК

Оновлено 09:27. На лівому березі Києва за командою Укренерго застосовані екстрені відключення світла.

Ракетно-доновий удар по Києву 25 листопада - що відомо

Як писав Главред, у вечірньому зверненні 24 листопада президент України Володимир Зеленський попередив про можливу підготовку Росією нового масованого комбінованого удару по території України найближчим часом. Він закликав українців уважно реагувати на повітряні тривоги та інші загрози.

У ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві зафіксовано вибухи.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

У ДСНС повідомили, що внаслідок нічної атаки РФ у Києві двоє людей загинули, шестеро - постраждали, 18 осіб було врятовано, троє з них - діти. Рятувальники продовжують працювати на місцях "прильотів".

Київську область ворог атакував регіон ракетами та дронами. Під комбінованим ударом РФ опинилися мирні населені пункти. Унаслідок падіння ворожих цілей у Білій Церкві пошкоджено багатоповерхівки. У Білій Церкві постраждала дівчинка 14 років. Також в області є один загиблий.

Вранці у вівторок було зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Повідомлялося про загрозу застосування ворожих ракет. Росія повторно здійснила комбіновану атаку на столицю.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ранкових обстрілів є жертви і постраждалі у Святошинському районі. За останніми даними, загинули 6 осіб, 9 осіб постраждали, серед них - одна дитина. Трьох дорослих госпіталізували.

