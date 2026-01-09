Понад 25 років рятував життя людей: у Києві росіяни вбили медика Сергія Смоляка

Чоловік був не лише відданим своїй справі медиком, але й люблячим чоловіком, батьком і дідусем.

https://glavred.net/ukraine/bolee-25-let-spasal-zhizni-lyudey-v-kieve-rossiyane-ubili-medika-sergeya-smolyaka-10730741.html Посилання скопійоване

Медик загинув, виконуючи свій професійний обов’язок / Колаж: Главред, фото: pixabay, t.me/kakhovskamva

Головне:

Росіяни в Києві вбили медика Сергія Смоляка

Чоловік понад 25 років рятував життя людям

Медик загинув під час повторного удару окупантів

Внаслідок атаки країни-агресорки Росії на Київ у ніч на 9 січня загинув медик Сергій Миколайович Смоляк. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Чоловікові, який примчав надавати допомогу іншим людям, було 56 років. Він у складі бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф приїхав на місце обстрілу житлового будинку, але росіяни завдали повторного удару.

відео дня

"Сергій Смоляк загинув на місці. Ще четверо медичних працівників зазнали поранень. Загалом цієї ночі в столиці четверо людей загинули, 24 — травмовані. До лікарень госпіталізовано 16 людей. Іншим медики надали допомогу на місці. Серед поранених також п’ятеро рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Смерть Сергія Смоляка також прокоментували у Каховській міській військовій адміністрації. Там розповіли, що понад 25 років чоловік працював старшим фельдшером швидкої допомоги в Каховці.

"За роки служби він врятував не одне життя. Уже в Києві Сергій продовжив робити те, що вмів найкраще, - допомагати людям, не думаючи про небезпеку для себе. Він був не лише відданим своїй справі медиком, а й люблячим чоловіком, батьком і дідусем. Каховська громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і колегам Сергія Смоляка. Світла пам’ять Герою. Вічна вдячність за врятовані життя", - додали в Каховській МВА.

Для чого Росія била по Україні "Орєшніком" цієї ночі - думка експерта

Главред писав, що внаслідок нічної атаки РФ постраждав не лише Київ, але й інші області. Серед них Львівщина, по якій росіяни вдарили ракетою "Орєшнік". На думку голови Громадської ліги "Україна-НАТО" Сергія Джерджа цей удар був посланням Заходу про те, що РФ насправді не збирається домовлятися про мир.

За його словами, переговорну сторінку слід не закривати остаточно, а відсунути на другий план, переходячи до більш активних кроків.

Російська атака на Україну 9 січня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 9 січня армія РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву. Пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському районах. Є руйнування, жертви та постраждалі. У столиці - перебої з світлом, теплом і водою.

Водночас у селищі Рудно Львівської громади після ракетної атаки РФ спрацювала автоматична система безпеки газопостачання, внаслідок чого подачу газу тимчасово припинили для частини споживачів.

У Повітряних Силах також повідомили, що протягом цієї ночі загалом на території України було виявлено 278 повітряних цілей. Серед них 242 дрона та 36 ракет.

Читайте також:

Про джерело: Міністерство охорони здоров'я України Міністерство охорони здоров'я України — центральний орган виконавчої влади України у галузі охорони здоров'я, пише Вікіпедія. МОЗ забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного добробуту населення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред