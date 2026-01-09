Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Чому 10 січня не можна виносити сміття з дому: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
9 січня 2026, 13:39
188
10 січня не варто виносити сміття і золу в поспіху - разом з відходами можна випадково викинути і своє щастя.
Яке 10 січня свято
Яке 10 січня свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 10 січня
  • Що можна і не можна робити 10 січня
  • Прикмети 10 січня

У суботу, 10 січня, в православному календарі - день пам'яті святих Пратулинських мучеників. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 9 січня

Пратулинські мученики - це група православних священиків і мирян, які загинули за віру в східне православ'я на території сучасної Польщі в XIX столітті. Їх шанує римсько-католицька церква, тому що більшість з них відмовилися перейти в унію з римсько-католицькою церквою за наказом російської влади.

відео дня

Церковне свято 10 січня - день пам'яті святого Григорія Ніського і святого преподобного Маркіяна

Григорій - видатний богослов, філософ і містик, один з Каппадокійських Отців, який значно вплинув на формування християнського вчення про Трійцю і духовне життя людини. Його праці досі залишаються джерелом мудрості для богословів, філософів і всіх, хто прагне до глибокого духовного пізнання.

Григорій Ніський народився близько 335 року в місті Нісса (сучасна Туреччина) у видатній християнській родині. Його брат Василій Великий став одним з найвпливовіших богословів свого часу, а сестра Макрина молодша була відомою подвижницею, яка вплинула на духовний розвиток Григорія.

Отримавши ґрунтовну освіту в Кесарії Каппадокійській, він глибоко вивчав філософію, риторику і християнське богослов'я. З ранньої юності Григорій прагнув до духовної досконалості, і згодом обрав шлях служіння Богу через священство і чернецтво.

Особливе місце в житті святого Григорія займав аскетизм. Він вважав, що молитва, піст і духовна дисципліна сприяють внутрішньому очищенню і єднанню з Богом. Його духовні настанови підкреслюють важливість постійного самовдосконалення і боротьби зі злом в серці. Григорій Ніський помер близько 395 року в Ніссі.

Святий Маркіян Киринейський - видатний християнський подвижник IV століття, який віддав своє життя молитві, посту і духовному самовдосконаленню. Його шлях є яскравим прикладом аскетизму і відданості Богу, що надихає віруючих і сьогодні.

Преподобний Маркіян народився в IV столітті в регіоні Сирії та Палестини, в той час, коли християнське чернецтво почало активно розвиватися. Відомо, що його духовним наставником була сім'я, яка шанувала християнську віру, а приклад подвижницького життя сестри і родичів вплинув на його рішення присвятити себе служінню Богу.

З ранніх років Маркіян прагнув до духовної глибини, і згодом обрав життя відлюдника. Він віддалився від світу, оселився в скромній келії і присвятив себе посту, молитві і роздумам про спасіння душі. Навіть світло свічок він замінив духовним просвітленням, що символізує його безпосереднє єднання з Богом.

Маркіян відомий своєю невпинною молитвою і аскетичними подвигами. Протягом багатьох років він практикував суворий піст і повну відданість духовному життю, уникаючи будь-яких мирських розваг і зручностей. Його келія стала місцем, де панували тиша і спокій, а його приклад привертав увагу інших ченців, які приходили за духовною наукою і порадою.

Незважаючи на прохання єпископів покинути пустелю і служити людям, Маркіян відмовився, вважаючи, що шлях самотньої молитви є вищою формою служіння Господу. Протягом свого життя він взяв тільки двох учнів, дотримуючись суворої дисципліни, але залишаючись головним чином відлюдником. Наприкінці життя святий Маркіян просив поховати себе таємно, бажаючи уникнути посмертної слави. Ця скромність і відданість Богу стали символом його духовної величі.

Прикмети 10 січня

  • Ясне небо або мороз вранці віщує холодну і сніжну погоду на найближчі дні.
  • Хмарно або тепліше, ніж зазвичай - передвісник вітру і відлиги.
  • Сильний вітер 10 січня - чекайте вітряну і малосніжну погоду найближчим часом.

Що не можна робити 10 січня

У цей день не варто лінуватися - святого Григорія вважали працьовитим, тому він підтримує трудящих. Не можна просто струшувати крихти зі столу: їх слід віддати пташкам або тваринам, щоб уберегтися від хвороб. Також не варто виносити сміття і золу в поспіху - разом з відходами можна випадково викинути і своє щастя.

Що можна робити 10 січня

У цей день люди звертаються до святителя Григорія з молитвою про здоров'я, успіх у справах і навчанні, а також просять допомоги в сімейних труднощах і гармонії в домі.

Також варто прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США затримали п'ятий нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ - WSJ

США затримали п'ятий нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ - WSJ

15:37Світ
У Києві зливають воду з труб після атаки: ситуація складна

У Києві зливають воду з труб після атаки: ситуація складна

14:36Україна
"Орєшнік" спалив твори Леніна: "Флеш" висміяв удар суперзброєю РФ по Львівщині

"Орєшнік" спалив твори Леніна: "Флеш" висміяв удар суперзброєю РФ по Львівщині

14:23Війна
Реклама

Популярне

Більше
Летітимуть рої БПЛА та ракет: експерт попередив про надмасовані атаки у 2026 році

Летітимуть рої БПЛА та ракет: експерт попередив про надмасовані атаки у 2026 році

Масло і олія в минулому: з яким інгредієнтом яєчня вийде в рази смачнішою

Масло і олія в минулому: з яким інгредієнтом яєчня вийде в рази смачнішою

Росіяни знеструмили найбільший завод України - що відомо

Росіяни знеструмили найбільший завод України - що відомо

Скоро буде обстріл: монітори назвали регіони, які будуть у небезпеці

Скоро буде обстріл: монітори назвали регіони, які будуть у небезпеці

Гороскоп на січень і лютий 2026: на кого чекає час таємниць і великих грошей

Гороскоп на січень і лютий 2026: на кого чекає час таємниць і великих грошей

Останні новини

15:55

"Жах": зірка "Сватів" розповіла про новий "приліт" біля її будинку

15:54

Українська школа без вчителів: чому система втрачає кадри

15:52

Жило з іменем ката 55 років: яке місто України називалося на честь друга Сталіна

15:50

"Всі ми любили колишніх": Головчук розкрила, заради кого її кинув Цимбалюк

15:41

Сильні морози накриють Рівненщину: синоптики попередили про різке похолодання

Путін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-уПутін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-у
15:40

Сніг та різке похолодання вже на порозі: як зміниться погода у Дніпрі на вихідних

15:37

США затримали п'ятий нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ - WSJ

15:34

Переможниця "Холостяка" Головчук заявила про зґвалтуванняВідео

15:09

У Полтаві лікарні, школи і будинки можуть залишилися без води і тепла: яка причина

Реклама
14:58

Випадкова зустріч змінить долі: 1+1 Україна презентує новий серіал "Скарби"

14:46

Як зігрітися в квартирі без опалення: де взяти тепло в умовах блекаутуВідео

14:43

Що краде тепло в оселі: простий крок, який підвищує ефективність обігріву

14:36

У Києві зливають воду з труб після атаки: ситуація складна

14:23

"Орєшнік" спалив твори Леніна: "Флеш" висміяв удар суперзброєю РФ по ЛьвівщиніФото

14:17

Освіта за кордоном у 2026-му: як підготуватися і не втратити шанс

14:17

Китайський гороскоп на завтра, 10 січня: Козлам - втрати, Мавпам - штрафи

14:05

Психологи розкрили 7 ключових фраз, які миттєво викриють брехуна

13:48

Українців попереджають про подорожчання раніше доступного білкового продукту

13:43

"Сюрпризи будуть там, де РФ не очікує": Ступак розкрив план спецслужб на 2026 рік

13:39

Чому 10 січня не можна виносити сміття з дому: яке церковне свято

Реклама
13:24

Геній і диктатура: як Сталін зламав долю Олександра Довженка

13:09

"Приліт у дім": 10-річна учасниця "Дитячого Євробачення" пережила удар РФВідео

12:59

Дистанційка чи канікули: як навчатимуться школярі в різних областях через негоду

12:43

Пошкоджено багато будинків, нема тепла і світла: Зеленський - про наслідки атакиВідео

12:40

Гороскоп на завтра 10 січня: Дівам - труднощі, Стрільцям - приємна зустріч

12:34

Що садити в січні 2026 року: список овочів для раннього і багатого врожаю

12:30

Листя втрачає колір і в’яне: експерт названо головну причину "зимового спаду"Відео

12:25

Мішина жорстко поставила крапку в сварці з Денисенко через Федінчика — що сталося

12:17

Мешканців Києва закликають виїжджати з міста: мер пояснив, на скільки та чому

11:55

Удар "Орєшніком" по Львівщині: в Повітряних силах розкрили цинічну тактику РФ

11:54

"Мене наздогнало": Каменських з лікарні розкрила причини своєї госпіталізації

11:20

Кейт Міддлтон у лікарні зробила заяву про свою хворобу — подробиціВідео

11:12

Понад 25 років рятував життя людей: у Києві росіяни вбили медика Сергія Смоляка

11:11

Гороскоп Таро на завтра, 10 січня: Овнам — зростання, Скорпіонам — справедливість

11:07

Кремль надіслав меседж Заходу: що стоїть за ударом "Орєшніком" по Львову

11:00

Підземні лабіринти та велетні на цвинтарі: історія загадкового села в Україні

10:44

"Я твердо переконаний": Трамп візьме участь у майбутній обороні України

10:44

Удар "Орєшніком" по Львову: Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН

10:36

Ротару відреагувала на обстріл Києва і показала страшні фото

10:29

Удари по енергетиці і не тільки: введено екстрені вимкнення світла

Реклама
10:11

На Львівщині сотні людей залишилися без газу після удару РФ: коли відновлять подачу

10:10

"Бомжуємо": Потап висловився після госпіталізації КаменськихВідео

10:00

Чи зможе Путін торгуватися з Трампом щодо України: експерт дав прогноз

09:47

Чисте деко за копійки без хімії: три домашні способи позбутися стійкого жируВідео

09:36

Ракета летіла зі швидкістю 13 тис. км/год: Садовий розкрив деталі удару "Орєшніком" по Львову

09:12

Купа ракет, дронів і навіть "Орєшнік": скільки цілей запустила РФ по Україні

08:46

Зіпсує за один цикл: які речі категорично не можна мити в посудомийціВідео

08:20

"Відповідь" за резиденцію Путіна: Росія вдарила "Орєшніком" по Україні - що відомоФотоВідео

08:10

Втрати окупантів за перший тиждень січня 2026 року в цифрахПогляд

08:01

РФ завдала удару по житлових будинках на Київщині: з-під завалів дістали цілу сім'ю з дитиноюФотоВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Новини Києва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти