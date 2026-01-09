Чому 10 січня не можна виносити сміття з дому: яке церковне свято

10 січня не варто виносити сміття і золу в поспіху - разом з відходами можна випадково викинути і своє щастя.

Яке 10 січня свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

У суботу, 10 січня, в православному календарі - день пам'яті святих Пратулинських мучеників. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Пратулинські мученики - це група православних священиків і мирян, які загинули за віру в східне православ'я на території сучасної Польщі в XIX столітті. Їх шанує римсько-католицька церква, тому що більшість з них відмовилися перейти в унію з римсько-католицькою церквою за наказом російської влади.

Церковне свято 10 січня - день пам'яті святого Григорія Ніського і святого преподобного Маркіяна

Григорій - видатний богослов, філософ і містик, один з Каппадокійських Отців, який значно вплинув на формування християнського вчення про Трійцю і духовне життя людини. Його праці досі залишаються джерелом мудрості для богословів, філософів і всіх, хто прагне до глибокого духовного пізнання.

Григорій Ніський народився близько 335 року в місті Нісса (сучасна Туреччина) у видатній християнській родині. Його брат Василій Великий став одним з найвпливовіших богословів свого часу, а сестра Макрина молодша була відомою подвижницею, яка вплинула на духовний розвиток Григорія.

Отримавши ґрунтовну освіту в Кесарії Каппадокійській, він глибоко вивчав філософію, риторику і християнське богослов'я. З ранньої юності Григорій прагнув до духовної досконалості, і згодом обрав шлях служіння Богу через священство і чернецтво.

Особливе місце в житті святого Григорія займав аскетизм. Він вважав, що молитва, піст і духовна дисципліна сприяють внутрішньому очищенню і єднанню з Богом. Його духовні настанови підкреслюють важливість постійного самовдосконалення і боротьби зі злом в серці. Григорій Ніський помер близько 395 року в Ніссі.

Святий Маркіян Киринейський - видатний християнський подвижник IV століття, який віддав своє життя молитві, посту і духовному самовдосконаленню. Його шлях є яскравим прикладом аскетизму і відданості Богу, що надихає віруючих і сьогодні.

Преподобний Маркіян народився в IV столітті в регіоні Сирії та Палестини, в той час, коли християнське чернецтво почало активно розвиватися. Відомо, що його духовним наставником була сім'я, яка шанувала християнську віру, а приклад подвижницького життя сестри і родичів вплинув на його рішення присвятити себе служінню Богу.

З ранніх років Маркіян прагнув до духовної глибини, і згодом обрав життя відлюдника. Він віддалився від світу, оселився в скромній келії і присвятив себе посту, молитві і роздумам про спасіння душі. Навіть світло свічок він замінив духовним просвітленням, що символізує його безпосереднє єднання з Богом.

Маркіян відомий своєю невпинною молитвою і аскетичними подвигами. Протягом багатьох років він практикував суворий піст і повну відданість духовному життю, уникаючи будь-яких мирських розваг і зручностей. Його келія стала місцем, де панували тиша і спокій, а його приклад привертав увагу інших ченців, які приходили за духовною наукою і порадою.

Незважаючи на прохання єпископів покинути пустелю і служити людям, Маркіян відмовився, вважаючи, що шлях самотньої молитви є вищою формою служіння Господу. Протягом свого життя він взяв тільки двох учнів, дотримуючись суворої дисципліни, але залишаючись головним чином відлюдником. Наприкінці життя святий Маркіян просив поховати себе таємно, бажаючи уникнути посмертної слави. Ця скромність і відданість Богу стали символом його духовної величі.

Прикмети 10 січня

Ясне небо або мороз вранці віщує холодну і сніжну погоду на найближчі дні.

Хмарно або тепліше, ніж зазвичай - передвісник вітру і відлиги.

Сильний вітер 10 січня - чекайте вітряну і малосніжну погоду найближчим часом.

Що не можна робити 10 січня

У цей день не варто лінуватися - святого Григорія вважали працьовитим, тому він підтримує трудящих. Не можна просто струшувати крихти зі столу: їх слід віддати пташкам або тваринам, щоб уберегтися від хвороб. Також не варто виносити сміття і золу в поспіху - разом з відходами можна випадково викинути і своє щастя.

Що можна робити 10 січня

У цей день люди звертаються до святителя Григорія з молитвою про здоров'я, успіх у справах і навчанні, а також просять допомоги в сімейних труднощах і гармонії в домі.

