"Приліт у дім": 10-річна учасниця "Дитячого Євробачення" пережила удар РФ

Христина Трохимчук
9 січня 2026, 13:09
Будинок Софії Нерсесян постраждав від атаки РФ.
Софія Нерсесян - атака на Україну 9 січня
Софія Нерсесян - атака на Україну 9 січня / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Нерсесян

Учасниця "Дитячого Євробачення-2025" від України Софія Нерсесян, яка посіла 2 місце на конкурсі, розповіла про черговий злочин терористичної армії РФ. В Instagram дівчинка повідомила, що її будинок був зруйнований, і показала наслідки удару.

10-річна співачка поділилася фото наслідків російського удару і емоційно відреагувала на те, що сталося. На знімку видно, що в будинку вибило вікна, а підлога усипана осколками скла. Нерсесян зізналася, що дуже злякалася.

"Ненавиджу вас, Росія. Найстрашніша ніч у моєму житті", — написала Софія.

Будинок Софії Нерсесян - наслідки атаки РФ
Будинок Софії Нерсесян — наслідки атаки РФ / фото: instagram.com, Софія Нерсесян

Подію прокоментував відомий український ведучий і блогер Слава Дьомін. Він повідомив, що приліт стався в будинку, де живе представниця України. На щастя, всі залишилися живі.

"Влучання в будинок представниці України на Дитячому Євробаченні Софії Нерсесян. У родині троє дітей. Слава Богу, що всі живі", — повідомив Дьомін.

Слава Дьомін про Софію Нерсесян
Слава Дьомін про Софію Нерсесян / скрін з Telegram

Дитяче Євробачення — щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, в якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що в якості виконавців виступають діти та підлітки до 14 років

