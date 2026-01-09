"Приліт у дім": 10-річна учасниця "Дитячого Євробачення" пережила удар РФ

Будинок Софії Нерсесян постраждав від атаки РФ.

Софія Нерсесян - атака на Україну 9 січня / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Нерсесян

РФ зруйнувала будинок Софії Нерсесян

У якому стані представниця України на "Дитячому Євробаченні"

Учасниця "Дитячого Євробачення-2025" від України Софія Нерсесян, яка посіла 2 місце на конкурсі, розповіла про черговий злочин терористичної армії РФ. В Instagram дівчинка повідомила, що її будинок був зруйнований, і показала наслідки удару.

10-річна співачка поділилася фото наслідків російського удару і емоційно відреагувала на те, що сталося. На знімку видно, що в будинку вибило вікна, а підлога усипана осколками скла. Нерсесян зізналася, що дуже злякалася.

"Ненавиджу вас, Росія. Найстрашніша ніч у моєму житті", — написала Софія.

Будинок Софії Нерсесян — наслідки атаки РФ / фото: instagram.com, Софія Нерсесян

Подію прокоментував відомий український ведучий і блогер Слава Дьомін. Він повідомив, що приліт стався в будинку, де живе представниця України. На щастя, всі залишилися живі.

"Влучання в будинок представниці України на Дитячому Євробаченні Софії Нерсесян. У родині троє дітей. Слава Богу, що всі живі", — повідомив Дьомін.

Слава Дьомін про Софію Нерсесян / скрін з Telegram

