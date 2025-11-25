Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вибухи в Києві: РФ запустила по столиці України "Кинджали" - що відомо

Анна Ярославська
25 листопада 2025, 07:10оновлено 25 листопада, 08:20
2334
Росія повторно здійснює комбіновану атаку. Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.
Міг-31К, ракета Кинджал
РФ підняла в небо Міг-31К / Колаж: Главред, фото: militarywatchmagazine.com, t.me/alarmukraine

Коротко:

  • Зранку РФ завдала ракетного удару
  • Ймовірно, застосовувалися ракети "Кинджал"
  • У Києві було чутно вибухи

Вранці у вівторок, 25 листопада, зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Є загроза застосування ворожих ракет. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації з посиланням на Повітряні сили.

"Просимо залишатися в укриттях", - ідеться в повідомленні о 07:04.

відео дня

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.

Українців закликали залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.

"Загроза з повітря зберігається. На підступах до міста ворожі повітряні цілі. Закликаємо мешканців та гостей столиці перебувати в укриттях", - додали в КМВА о 07:05.

Вибухи в Києві: РФ запустила по столиці України 'Кинджали' - що відомо
Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред ​

За даними моніторингових каналів, крилаті ракети фіксували над Борисполем, згодом - на лівому березі Києва, на Троєщині.

О 07:08 у Києві було чути звук вибуху.

"По крилатих ракетах дорозвідка. Йде загроза аеробалістики та ударних БПЛА", - повідомив monitor о 07:11.

07:13 Навколо Києва фіксується близько п'яти БПЛА.

07:17 Глава КМВА Ткаченко повідомив, що Росія повторно здійснює комбіновану атаку на столицю.

"Наразі ще фіксуються ворожі цілі в напрямку міста зі сходу. Залишайтеся в укриттях до відбою", - написав він у Telegram.

07:22 Мер Києва Кличко повідомив, що у Святошинському районі зафіксовані руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.

Екстрені служби прямують на місце.

7:24 За словами Ткаченка, станом на ранок внаслідок нічної атаки 2 людини загинули, зокрема, і 86-річна жінка.

Також є інформація про 7 поранених. Зокрема, постраждала дитина.

"Наразі надходять нові звернення про наслідки атаки, зокрема в Святошинському районі. До відбою залишайтеся в укриттях, російські терористи цілять по цивільній інфраструктурі", - додав він.

7:31 Виклик медиків у Святошинський район. У Дарницькому влучання в нежитлову будівлю, повідомив Кличко. Екстрені служби прямують на місце.

07:32 Внаслідок ранкового обстрілу щонайменше двоє киян постраждали в Святошинському районі.

Також є пошкодження в Дарницькому районі, повідомили в КМВА.

Ракетно-доновий удар по Україні 25 листопада - що відомо

Як писав Главред, у вечірньому зверненні 24 листопада президент України Володимир Зеленський попередив про можливу підготовку Росією нового масованого комбінованого удару по території України найближчим часом. Він закликав українців уважно реагувати на повітряні тривоги та інші загрози.

У ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві було зафіксовано вибухи, що підтвердила офіційна влада столиці.

Уранці у вівторок у ДСНС повідомили, що внаслідок нічної атаки РФ у Києві одна людина загинула, семеро - постраждали, 18 осіб було врятовано, троє з них - діти. Рятувальники продовжують працювати на місцях "прильотів".

Київську область ворог атакував регіон ракетами та дронами. Під комбінованим ударом РФ опинилися мирні населені пункти. Унаслідок падіння ворожих цілей у Білій Церкві пошкоджено багатоповерхівки.

У Білій Церкві постраждала дівчинка 14 років. Також в області є один загиблий.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні новини України новини України та світу війна Росії та України ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ситуація загострюється: РФ хоче оточити Мирноград і перерізати ключовий маршрут - ДШВ

Ситуація загострюється: РФ хоче оточити Мирноград і перерізати ключовий маршрут - ДШВ

11:23Фронт
РФ запустила 22 ракети і 464 БпЛА: ППО України зупинила левову частку цілей

РФ запустила 22 ракети і 464 БпЛА: ППО України зупинила левову частку цілей

10:40Україна
Коли війна закінчиться: новий прогноз масованих ударів і завершення боїв в Україні

Коли війна закінчиться: новий прогноз масованих ударів і завершення боїв в Україні

10:12Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Уряд згортає Національний кешбек: коли припинять нараховувати гроші

Уряд згортає Національний кешбек: коли припинять нараховувати гроші

Шалений стрибок валюти і обвал гривні: новий курс НБУ на 25 листопада

Шалений стрибок валюти і обвал гривні: новий курс НБУ на 25 листопада

"Такої швидкості просування ворога я давно не памʼятаю": офіцер видав тривожну заяву

"Такої швидкості просування ворога я давно не памʼятаю": офіцер видав тривожну заяву

"Я хочу піти": Наталія Могилевська розкрила правду про особисте життя

"Я хочу піти": Наталія Могилевська розкрила правду про особисте життя

Гороскоп Таро на грудень 2025: Овнам - досягнення, Тельцям - заздрість, Близнюкам - новина

Гороскоп Таро на грудень 2025: Овнам - досягнення, Тельцям - заздрість, Близнюкам - новина

Останні новини

11:23

Ситуація загострюється: РФ хоче оточити Мирноград і перерізати ключовий маршрут - ДШВ

11:06

Переговори України та США щодо мирної угоди: у Путіна зробили заявуВідео

11:05

Трамп і Зеленський на порозі вирішальних переговорів щодо мирного плану - ЗМІ

11:01

"Шахед прилетів у квартиру": українські зірки показали, як пережили удар РФ

10:48

Фарба може просто злізти: за якої температури не варто мити авто взимку

Чи накриє Україну сильний мороз та снігопади: синоптик Птуха попередила українцівЧи накриє Україну сильний мороз та снігопади: синоптик Птуха попередила українців
10:41

Після підписання мирної угоди: Макрон анонсував розгортання сил забезпечення в Україні

10:40

РФ запустила 22 ракети і 464 БпЛА: ППО України зупинила левову частку цілейФото

10:28

Китайський гороскоп на завтра 26 листопада: Кроликам - гнів, Півням - суперечки

10:12

Коли війна закінчиться: новий прогноз масованих ударів і завершення боїв в Україні

Реклама
10:07

Підірвано носій лазерної зброї: ЗМІ про ураження літака-прототипу РФ А-60

10:03

"Жодного військового сенсу": Зеленський розкрив деталі нічного удару РФ по УкраїніФото

09:55

РФ усю ніч била ракетами по Україні: усі наслідки атаки на Київ і регіониФото

09:50

Який колір принесе вам щастя та достаток: відповідь захована в даті народження

09:34

Кохана Клопотенка розкрила правду про їхній роман - деталі

09:26

Чому танці з бубнами навколо "мирних планів" закінчаться приблизно нічимПогляд

09:07

"Ми зробили для себе": у Києві людей не пустили в укриття під час тривогиВідео

09:02

Фраза "нехай земля буде пухом" має зовсім інше значення: колись її боялисьВідео

08:59

Гороскоп на завтра 26 листопада: Терезам - раптовий прибуток, Тельцям - проблема

08:55

Частина міста без тепла, є перебої в роботі транспорту: як живе Київ після атаки РФ

08:16

Переговори про підготовку мирного плану: у Трампа зробили важливу заяву

Реклама
08:10

Під завалами можуть бути люди: у Києві росте кількість жертв ранкового обстрілу РФФото

07:10

Вибухи в Києві: РФ запустила по столиці України "Кинджали" - що відомо

06:56

Нічна атака на Київ та область: є жертви та постраждалі, зруйновано будинкиФото

06:17

28 пунктів Дмітрієва-Віткофа: при чому тут логіка Трампа та наші вибориПогляд

06:00

"Нехай пробачить мене": в Алли Пугачової з'явилася суперниця

05:44

На яких обертах сажовий фільтр "самоочищається": експерти розкрили секрет

05:10

Справжні щасливчики: до яких знаків зодіаку прийде фінансове благополуччя

04:41

Яку каву пити під час дієти: названо напій, який допомагає тримати форму

04:19

Як відмити гору печериць за лічені секунди - суперський трюк

03:25

"Принциповий і впертий": чи підпише Зеленський мирну угоду з Путіним

03:03

Господарям на замітку – названо топ найдивніших речей, які робить кіт вночіВідео

02:20

"Паспорт забрали": Сергія Бабкіна затримала сербська поліція

01:45

Лише "крадуть" електроенергію: ніколи не залишайте ці 3 пристрої в розетці

01:08

Балістика та "Кинджали", Київ під атакою: у столиці пролунали гучні вибухи

00:43

БПЛА над країною, "Калібри" на підльоті: які області під загрозою атаки

24 листопада, понеділок
23:50

РФ готує масований удар найближчим часом – Зеленський попередив українців

23:31

США "забули" залучити Україну до передавання мирного плану РФ: в ОП зробили заяву

23:21

Джамала вперше показала обличчя півторарічного сина

23:00

"Такої швидкості просування ворога я давно не памʼятаю": офіцер видав тривожну заяву

22:55

Ворог вклинюється у тил: експерт розкрив, яка ділянка фронту опинилася під загрозою

Реклама
22:29

План закінчення війни суттєво змінився - Зеленський розкрив деталі

22:20

Відомий український співак зізнався, що його сім'я стала більшою

21:31

Чому досвідчені водії додають соду в антифриз: лайфхак з минулого, який працює

21:30

"Пробиває чергове дно": Світлана Лобода потрапила в гучний скандал через прапор

21:27

Відключення світла не вплинуть на суму в платіжках - українцям пояснили чому

21:06

В Україні готують здешевлення газу: Зеленський розповів, кому знизять вартість

20:45

"Україномовних завезли": зрадниця Гришаєва стала пропагандисткою

20:32

"На волосині": Кислиця розкрив, що саме стало "пусковим гачком" напруги в Женеві

20:10

Не тільки Роксолана: яка українка стала правителькою Османської імперії

20:07

Одна помилка і бактерії усюди: що не варто робити перед приготуванням їжі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти