Вибухи в Києві: РФ запустила по столиці України 'Кинджали' - що відомо

Росія повторно здійснює комбіновану атаку. Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.

РФ підняла в небо Міг-31К

Коротко:

Зранку РФ завдала ракетного удару

Ймовірно, застосовувалися ракети "Кинджал"

У Києві було чутно вибухи

Вранці у вівторок, 25 листопада, зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Є загроза застосування ворожих ракет. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації з посиланням на Повітряні сили.

"Просимо залишатися в укриттях", - ідеться в повідомленні о 07:04.

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.

Українців закликали залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.

"Загроза з повітря зберігається. На підступах до міста ворожі повітряні цілі. Закликаємо мешканців та гостей столиці перебувати в укриттях", - додали в КМВА о 07:05.

Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред ​

За даними моніторингових каналів, крилаті ракети фіксували над Борисполем, згодом - на лівому березі Києва, на Троєщині.

О 07:08 у Києві було чути звук вибуху.

"По крилатих ракетах дорозвідка. Йде загроза аеробалістики та ударних БПЛА", - повідомив monitor о 07:11.

07:13 Навколо Києва фіксується близько п'яти БПЛА.

07:17 Глава КМВА Ткаченко повідомив, що Росія повторно здійснює комбіновану атаку на столицю.

"Наразі ще фіксуються ворожі цілі в напрямку міста зі сходу. Залишайтеся в укриттях до відбою", - написав він у Telegram.

07:22 Мер Києва Кличко повідомив, що у Святошинському районі зафіксовані руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.

Екстрені служби прямують на місце.

7:24 За словами Ткаченка, станом на ранок внаслідок нічної атаки 2 людини загинули, зокрема, і 86-річна жінка.

Також є інформація про 7 поранених. Зокрема, постраждала дитина.

"Наразі надходять нові звернення про наслідки атаки, зокрема в Святошинському районі. До відбою залишайтеся в укриттях, російські терористи цілять по цивільній інфраструктурі", - додав він.

7:31 Виклик медиків у Святошинський район. У Дарницькому влучання в нежитлову будівлю, повідомив Кличко. Екстрені служби прямують на місце.

07:32 Внаслідок ранкового обстрілу щонайменше двоє киян постраждали в Святошинському районі.

Також є пошкодження в Дарницькому районі, повідомили в КМВА.

Ракетно-доновий удар по Україні 25 листопада - що відомо

Як писав Главред, у вечірньому зверненні 24 листопада президент України Володимир Зеленський попередив про можливу підготовку Росією нового масованого комбінованого удару по території України найближчим часом. Він закликав українців уважно реагувати на повітряні тривоги та інші загрози.

У ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві було зафіксовано вибухи, що підтвердила офіційна влада столиці.

Уранці у вівторок у ДСНС повідомили, що внаслідок нічної атаки РФ у Києві одна людина загинула, семеро - постраждали, 18 осіб було врятовано, троє з них - діти. Рятувальники продовжують працювати на місцях "прильотів".

Київську область ворог атакував регіон ракетами та дронами. Під комбінованим ударом РФ опинилися мирні населені пункти. Унаслідок падіння ворожих цілей у Білій Церкві пошкоджено багатоповерхівки.

У Білій Церкві постраждала дівчинка 14 років. Також в області є один загиблий.

Інші новини:

