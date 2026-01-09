Ракета летіла зі швидкістю 13 тис. км/год: Садовий розкрив деталі удару 'Орєшніком' по Львову

Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову з початку повномасштабної війни.

Удар "Орешником" - це перший випадок застосування такого типу удару по Львову / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

Коротко:

По Львову було завдано удару балістичною ракетою

Швидкість цілі становила близько 13 тисяч км/год

Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни

Удар по Львову в ніч на 9 січня 2026 року був завданий балістичною ракетою. За даними Повітряних сил, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що є надвисокою швидкістю. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, це перший випадок застосування такого типу удару по Львову з початку повномасштабної війни. Він підкреслив, що місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом.

"Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів: війна Росії не зупиняється ні перед якими кордонами", - підкреслив мер Львова.

Тим часом Міноборони РФ заявило, що удар ракетою "Орєшнік" нібито став "помстою" за вигадану атаку на резиденцію російського лідера Володимира Путіна.

Садовий відкинув ці твердження, назвавши їх черговою брехнею з боку держави-агресора.

"Міноборони ворога заявляє, що цей Орешник нібито "помста" за вигадану атаку на дачу російського диктатора. Нічого нового від країни вбивць і брехунів", - зазначив він.

Ракетний комплекс "Кедр" / Інфографіка Главред ​

Удар "Орешника" по Львівщині в ніч на 9 січня 2026 року - що відомо

Пізно ввечері 8 січня у Львові та області після оголошення повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. В ОВА зазначили, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури.

Повідомлялося, що окупанти, можливо, завдали удару "Орєшніком". Момент атаки потрапив на відео.

Дивіться - Кадри можливого удару "Орєшніком" по Львівщині:

Вранці 9 січня в Міноборони РФ підтвердили удар "Орєшніком" по Україні, Окупанти заявили, що це відповідь на фейкову атаку по резиденції глави Кремля Володимира Путіна в кінці грудня 2025 року.

Повітряні сили ЗСУ також підтвердили ворожий удар ракетою "Орєшнік". Збити її не вдалося. Всього було виявлено 278 повітряних цілей. Серед них - 242 дрони і 36 ракет.

Ракета "Орєшнік" - новини по темі

Як писав Главред, "Орєшнік" вже знаходиться на бойовому чергуванні в Білорусі. З Білорусі до Києва "Орєшнік" може долетіти менше ніж за 2 хвилини.

За даними Reuters, Росія, імовірно, готує майданчик для розміщення гіперзвукових балістичних ракет "Орєшнік", які можуть оснащуватися ядерними боєзарядами, на території колишнього військового аеродрому на сході Білорусі. До такого висновку дійшли американські аналітики після вивчення супутникових знімків. Мобільні пускові установки можуть знаходитися в районі міста Кричев.

Ракети "Орєшнік" мають дальність польоту 5000 кілометрів, з "мертвою зоною" близько 700 кілометрів", тому європейцям, особливо в Східній Європі, потрібно звернути на це увагу.

Наскільки небезпечна ракета "Орєшнік": думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, не виключає, що Росія може застосувати ракетний комплекс "Орєшнік" проти різних цілей, включаючи Київ. Водночас він зазначає, що ця зброя значно поступається "Іскандеру" за точністю і потужністю.

За словами Світана, "Орєшнік" призначений для ураження площі, але його небезпека перебільшена в медіа. У порівнянні з "Іскандером", який несе 500-кілограмовий фугасно-осколковий боєприпас і здатний завдати удару за кілька хвилин з максимальною ефективністю, "Орєшнік" менш точний і має меншу руйнівну силу.

"Так що загроза "Орєшніком" більшою мірою покликана чинити психологічний тиск. Крім того, "Орешника" в Росії небагато. Це лише передсерійні зразки, які не продемонстрували свою точність. Ця зброя не доведена до ладу. ККД низький. Тому тут суто психологічний момент", - підкреслив Світан.

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

