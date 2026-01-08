Летітимуть рої БПЛА та ракет: експерт попередив про надмасовані атаки у 2026 році

Військовий експерт Іван Ступак прогнозує, що у 2026 році Росія може посилити масованість атак по Україні.

У 2026 році Росія може посилити атаки по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключові тези Ступака:

Атаки РФ у 2026 році можуть стати масованішими

Уже в першому кварталі РФ зможе запускати до 5 тисяч БПЛА

Нарощування ударів для Росії не є проблемою

У 2026 році Росія може наростити масштаб атак по території України. Вже у першому кварталі цього року РФ зможе запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

"Атаки Росії на Україну в новому році стануть більш масованими. І це не залякування - я відштовхуюся від статистики. Якщо в березні 2024 року РФ за місяць запустила по нас 500 безпілотників, то в кінці грудня 2025-го вона запустила по Україні за одну ніч близько 600 безпілотників. Тому нарощування масованості ударів для Росії не є проблемою", - наголосив він. відео дня

За його словами, станом на жовтень 2025 року середньомісячна кількість безпілотників, які наносили удари по Україні, становила 4 400, що в 8 разів більше, ніж у 2024 році. Ступак прогнозує, що вже у першому кварталі 2026 року РФ зможе запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць.

"Кількість безпілотників і ракет, якими наносяться удари по Україні, зростає, а тому зростає і кількість жертв. Так буде і в 2026 році", - додав експерт.

Звідки і якими типами озброєння Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Нова тактика ударів РФ по Україні - думка експерта

Президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів і власників літаків" Геннадій Хазан в ефірі телеканалу Київ24 зауважив, що Росія змінила підхід до повітряних атак.

За його словами, окупанти почали активніше використовувати безпілотники, що рухаються на надмалих висотах. Така тактика ускладнює їхнє виявлення засобами протиповітряної оборони і одночасно підвищує ризик для цивільного населення, адже дрони стають менш помітними для радарів, але більш небезпечними для мирних мешканців.

Атаки РФ по території України - останні новини

Нагадаємо, 7 січня Росія атакувала порти Одеської області. У Чорноморську загорілися контейнери з маслом, у Південному пошкоджено адміністративну будівлю. Внаслідок ударів загинула одна людина, є поранені.

Як повідомляв Главред, 7 січня на Дніпропетровщині прогриміли вибухи, після чого зникли зв’язок та електропостачання. Найбільше постраждали Павлоградський і Синельниківський райони.

Росія не відмовилась від масованих ракетно-дронових ударів по Україні. Наступна атака може відбутися при температурах нижче -20°C, повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, ворог зараз відпрацьовує маршрути польоту ракет і дронів, оцінюючи ризик ураження ППО.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

