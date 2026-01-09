Сніг та різке похолодання вже на порозі: як зміниться погода у Дніпрі на вихідних

Коротко:
- Дніпро накриє арктичне повітря, очікуються морози та сніг
- Температура: –3…–1 °C вдень у суботу, до –8…–2 °C у неділю
- Опади й хмарність збережуться на обох вихідних
Дніпро на 10–11 січня накриє справжня зима. Місто потрапляє під вплив арктичного повітря, тож мороз і сніг стануть головними героями погоди, прогнозує сайт Sinoptik.
Жителі відчують різке похолодання вже з ранку, а вітряна погода посилить відчуття морозу, тому навіть короткі прогулянки потребуватимуть теплої екіпіровки. Синоптики попереджають про хмарність та можливий сніг, що робить вихідні особливо зимовими та атмосферними.
Субота, 10 січня
У суботу, 10 січня, очікується холодна погода з температурами в межах приблизно від −3 °C вночі до +2 °C вдень. Небо буде хмарним, без значних опадів, проте суттєве похолодання відчутно вже вранці та ввечері.
Вітер посилюватиметься помірно, що додасть відчуття морозу, особливо у відкритих районах міста.
Неділя, 11 січня
Наступного дня, у неділю, 11 січня, погода ще більше нагадуватиме класичну зимову: температуру повітря прогнозують у діапазоні від −8 °C вночі до близько −2 °C удень, що суттєво холодніше, ніж напередодні.
Небо й надалі очікується здебільшого похмуре, з можливістю слабких опадів у вигляді снігу або сніжної крупи районах міст.
Тож вихідні обіцяють бути по-справжньому зимовими.
Холодне повітря прийде в Україну
Синоптик Наталя Птуха повідомила, що 10–11 січня в Україну з північного напрямку прийде арктичне повітря. За її прогнозом, у ці дні погода переважно буде без опадів.
Вона зазначила, що очікується пониження температури, а холодніше стане на заході, півночі країни, а також у Вінницькій та Черкаській областях.
Якщо хочеш, можу зробити ще більш стислий і "новинний" варіант для сайту.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні після Водохреща 6 січня буде небезпечною. За прогнозом синоптиків, після циклону, який принесе сильний сніг, дощ та ожеледицю - прийде сильне похолодання.
Тим часом метеоролог Ігор Кибальчич прогнозує, що протягом нового робочого тижня очікується сильне похолодання. Можливі рясні опади у вигляді дощу/снігу та поривчастий вітер.
Нагадаємо, що погода в Україні найближчим часом буде штормовою. На регіони налетить справжній сніговий циклон із поривчастим вітром.
Читайте також:
- З лопатою стоять навіть мери: в Україні Армагеддон, регіони накрила небезпечна негода
- Шторми та завірюхи накриють країну: українців закликали нікуди не виїжджати
- Люта холоднеча та хуртовини накриють Львів: коли вдарять морози до -14°С
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред