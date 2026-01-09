'Орєшнік' спалив твори Леніна: 'Флеш' висміяв удар суперзброєю РФ по Львівщині

СБУ виявила уламки "Орєшніка" і кваліфікує удар по Львівщині як воєнний злочин.

Удар ракетою "Орєшнік" по Львівщині / Колаж: Главред, фото: СБУ, скріншот з відео

Головне:

Удар по Львівщині ракетою "Орєшнік" є посланням Європі

Пробито дві плити перекриття і спалено архів із творами Леніна

СБУ підтвердила факт удару і кваліфікувала його як воєнний злочин РФ

Удар РФ по Львівщині балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" у ніч на 9 січня був посланням Європі. Ракета пробила дві плити перекриття і спалила повне зібрання творів Леніна. Про це повідомив експерт із радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Удар "Орєшніком" по Львову не мав на меті щось глобально вразити. Це було "послання", адресоване Європі, про можливості та рішучість РФ. Тому й було обрано місто на заході України", - зазначив він. відео дня

Бескрестнов також спростував російські міфи про здатність "Орєшніка" проникати на десятки метрів у землю. Реальні наслідки на об'єкті виглядають інакше, адже ракета пробила дві плити перекриття та влучила у підвальний архів, де спалила зібрання творів російського вождя Володимира Леніна.

СБУ показала уламки

Служба безпеки України офіційно підтвердила факт удару російською балістичною ракетою "Орєшнік" по Львівcькій області. Атака, що відбулася в ніч з 8 на 9 січня, кваліфікована як воєнний злочин Кремля.

Слідчі СБУ виявили та вилучили ключові компоненти ракети, які тепер стануть речовими доказами у кримінальному провадженні. Серед знайдених деталей - блок стабілізації та наведення ("мізки" ракети), фрагменти двигунної установки, механізми орієнтації та сопла з платформи блоку розведення.

За попередніми даними, запуск було здійснено з полігону "Капустин Яр". Метою ворога була критична інфраструктура регіону поблизу кордону з ЄС.

"Атакувавши цивільні об’єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов", - наголосили в СБУ.

Наразі СБУ встановлює конкретних осіб, причетних до організації та виконання цього пуску, щоб притягнути їх до відповідальності. Досудове розслідування триває за ст. 438 КК України.

Ракетний комплекс "Кедр" / Інфографіка: Главред

Для чого РФ атакувала "Орєшніком" Львівщину - думка експерта

Голова Громадської ліги "Україна-НАТО" Сергій Джердж заявив, що удар по Львову ракетою "Орєшнік" є посланням Заходу про те, що Росія не збирається домовлятися про мир. За його словами, переговори не слід закривати остаточно, але їх слід відсунути на другий план.

"Послання РФ до Європи і до Сполучених Штатів одне: "Ви дурні, ми над вами сміємося, ми робимо все, що хочемо, а ви граєте в якісь переговори і щось обіцяєте й тиснете на Україну більше", - сказав Джердж в ефірі Ранок.LIVE.

Удар ракетою "Орєшнік" по Львівщині - що відомо

Нагадаємо, пізно ввечері 8 січня у Львові та області після оголошення повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. За даними ОВА, під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури. Повідомлялося, що ворог, ймовірно, застосував ракету "Орєшнік".

Вранці 9 січня Міноборони РФ підтвердило удар "Орєшніком" по Україні, заявивши, що це відповідь на нібито атаку на резиденцію президента РФ Володимира Путіна наприкінці грудня 2025 року.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що у ніч на 9 січня по Львову було завдано удар балістичною ракетою "Орєшнік", яка рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч км/год. Це перший такий удар по місту з початку повномасштабної війни.

Як повідомляв Главред, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ударом ворог намагався залякати Захід і посіяти паніку в Україні. РФ використовувала наземні комплекси "Іскандер-М", С-400 та "Калібри".

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

