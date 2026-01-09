Удар 'Орєшніком' по Львову: Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН

Сибіга заявив, що нічна атака продемонструвала нехтування Росії мирними зусиллями, тому має зустріти "рішучу реакцію".

Україна терміново скликає Радбез ООН через удар РФ "Орєшніком" по Львівській області / Колаж: Главред, фото: МЗС, скриншот, росЗМІ

На тлі удару РФ "Орєшником" Україна терміново скликає Радбез ООН

Сибіга заявив, що РФ знехтувала мирними зусиллями, тосу має зустріти посилений тиск

Сибіга закликав до рішучих дій проти танкерного флоту і нафтових доходів РФ

У ніч на 9 січня країна-агресорка Росія завдала удару по Львівщині балістичною ракетою "Орєшнік". На тлі таких дій Україна в терміновому порядку скликає засідання Ради Безпеки ООН.

Світ має надати відповідь на черговий акт терору. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

"Росія стверджує, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так звану "Орєшнік", проти Львівської області. Такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої відповіді на безрозсудні дії Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, наразі Україна через дипломатичні канали вже інформує США та партнерів з Європи, а також всі країни та міжнародні організації про подробиці цього цинічного удару.

Сибіга назвав "абсурдним" те, що росіяни намагаються виправдати удар "атакою на резиденцію Путіна", якої ніколи не було, такі дії лише підтверджують, що для війни Росії не потрібні реальні приводи.

Також міністр наголошує на необхідності більш рішучих дій проти танкерного флоту РФ, а також проти нафтових доходів, схем і активів ворога. Такі кроки, за словами Сибіги, мають здійснюватися не лише в ЄС, а й у всьому світі, при цьому дії США в цьому напрямі вважаються виправданими.

"Ми закликаємо всі відповідальні держави та міжнародні організації негайно викрити російську брехню та посилити тиск на агресора. Ми ініціюватимемо міжнародні дії - термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Удар "Орешника" по Львівщині в ніч на 9 січня 2026 року - останні новини

Як писав Главред, пізно ввечері 8 січня у Львові та області після оголошення повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. В ОВА зазначили, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури.

Повідомлялося, що окупанти, можливо, завдали удару "Орєшніком". Момент атаки потрапив на відео.

Вранці 9 січня в Міноборони РФ підтвердили удар "Орєшніком" по Україні, Окупанти заявили, що це відповідь на фейкову атаку по резиденції глави Кремля Володимира Путіна в кінці грудня 2025 року.

Повітряні сили ЗСУ також підтвердили ворожий удар ракетою "Орєшнік". Збити її не вдалося. Всього було виявлено 278 повітряних цілей. Серед них - 242 дрони і 36 ракет.

Повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, повідомив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, це перший випадок застосування такого типу удару по Львову з початку повномасштабної війни. Він підкреслив, що місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з ЄС.

Наскільки небезпечна ракета "Орєшнік" - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, не виключає, що Росія може застосувати ракетний комплекс "Орєшнік" проти різних цілей, включаючи Київ. Водночас він зазначає, що ця зброя значно поступається "Іскандеру" за точністю і потужністю.

За словами Світана, "Орєшнік" призначений для ураження площі, але його небезпека перебільшена в медіа. У порівнянні з "Іскандером", який несе 500-кілограмовий фугасно-осколковий боєприпас і здатний завдати удару за кілька хвилин з максимальною ефективністю, "Орєшнік" менш точний і має меншу руйнівну силу.

"Так що загроза "Орєшніком" більшою мірою покликана чинити психологічний тиск. Крім того, "Орешника" в Росії небагато. Це лише передсерійні зразки, які не продемонстрували свою точність. Ця зброя не доведена до ладу. ККД низький. Тому тут суто психологічний момент", - підкреслив Світан.

Ракетний комплекс "Кедр" / Інфографика Главред

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

