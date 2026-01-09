Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Удар "Орєшніком" по Львову: Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН

Інна Ковенько
9 січня 2026, 10:44
439
Сибіга заявив, що нічна атака продемонструвала нехтування Росії мирними зусиллями, тому має зустріти "рішучу реакцію".
Україна терміново скликає Радбез ООН через удар РФ
Україна терміново скликає Радбез ООН через удар РФ "Орєшніком" по Львівській області / Колаж: Главред, фото: МЗС, скриншот, росЗМІ

Коротко:

  • На тлі удару РФ "Орєшником" Україна терміново скликає Радбез ООН
  • Сибіга заявив, що РФ знехтувала мирними зусиллями, тосу має зустріти посилений тиск
  • Сибіга закликав до рішучих дій проти танкерного флоту і нафтових доходів РФ

У ніч на 9 січня країна-агресорка Росія завдала удару по Львівщині балістичною ракетою "Орєшнік". На тлі таких дій Україна в терміновому порядку скликає засідання Ради Безпеки ООН.

Світ має надати відповідь на черговий акт терору. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

відео дня

"Росія стверджує, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так звану "Орєшнік", проти Львівської області. Такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої відповіді на безрозсудні дії Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, наразі Україна через дипломатичні канали вже інформує США та партнерів з Європи, а також всі країни та міжнародні організації про подробиці цього цинічного удару.

Сибіга назвав "абсурдним" те, що росіяни намагаються виправдати удар "атакою на резиденцію Путіна", якої ніколи не було, такі дії лише підтверджують, що для війни Росії не потрібні реальні приводи.

Також міністр наголошує на необхідності більш рішучих дій проти танкерного флоту РФ, а також проти нафтових доходів, схем і активів ворога. Такі кроки, за словами Сибіги, мають здійснюватися не лише в ЄС, а й у всьому світі, при цьому дії США в цьому напрямі вважаються виправданими.

"Ми закликаємо всі відповідальні держави та міжнародні організації негайно викрити російську брехню та посилити тиск на агресора. Ми ініціюватимемо міжнародні дії - термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Удар "Орешника" по Львівщині в ніч на 9 січня 2026 року - останні новини

Як писав Главред, пізно ввечері 8 січня у Львові та області після оголошення повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. В ОВА зазначили, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури.

Повідомлялося, що окупанти, можливо, завдали удару "Орєшніком". Момент атаки потрапив на відео.

Вранці 9 січня в Міноборони РФ підтвердили удар "Орєшніком" по Україні, Окупанти заявили, що це відповідь на фейкову атаку по резиденції глави Кремля Володимира Путіна в кінці грудня 2025 року.

Повітряні сили ЗСУ також підтвердили ворожий удар ракетою "Орєшнік". Збити її не вдалося. Всього було виявлено 278 повітряних цілей. Серед них - 242 дрони і 36 ракет.

Повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, повідомив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, це перший випадок застосування такого типу удару по Львову з початку повномасштабної війни. Він підкреслив, що місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з ЄС.

Наскільки небезпечна ракета "Орєшнік" - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, не виключає, що Росія може застосувати ракетний комплекс "Орєшнік" проти різних цілей, включаючи Київ. Водночас він зазначає, що ця зброя значно поступається "Іскандеру" за точністю і потужністю.

За словами Світана, "Орєшнік" призначений для ураження площі, але його небезпека перебільшена в медіа. У порівнянні з "Іскандером", який несе 500-кілограмовий фугасно-осколковий боєприпас і здатний завдати удару за кілька хвилин з максимальною ефективністю, "Орєшнік" менш точний і має меншу руйнівну силу.

"Так що загроза "Орєшніком" більшою мірою покликана чинити психологічний тиск. Крім того, "Орешника" в Росії небагато. Це лише передсерійні зразки, які не продемонстрували свою точність. Ця зброя не доведена до ладу. ККД низький. Тому тут суто психологічний момент", - підкреслив Світан.

Удар 'Орєшніком' по Львову: Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН
Ракетний комплекс "Кедр" / Інфографика Главред

Читайте також:

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Радбез ООН Ракета Орешник
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пошкоджено багато будинків, нема тепла і світла: Зеленський - про наслідки атаки

Пошкоджено багато будинків, нема тепла і світла: Зеленський - про наслідки атаки

12:43Війна
Мешканців Києва закликають виїжджати з міста: мер пояснив, на скільки та чому

Мешканців Києва закликають виїжджати з міста: мер пояснив, на скільки та чому

12:17Україна
Удар "Орєшніком" по Львівщині: в Повітряних силах розкрили цинічну тактику РФ

Удар "Орєшніком" по Львівщині: в Повітряних силах розкрили цинічну тактику РФ

11:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Летітимуть рої БПЛА та ракет: експерт попередив про надмасовані атаки у 2026 році

Летітимуть рої БПЛА та ракет: експерт попередив про надмасовані атаки у 2026 році

Росіяни знеструмили найбільший завод України - що відомо

Росіяни знеструмили найбільший завод України - що відомо

Масло і олія в минулому: з яким інгредієнтом яєчня вийде в рази смачнішою

Масло і олія в минулому: з яким інгредієнтом яєчня вийде в рази смачнішою

Ситуація неймовірно критична: що відбувається у Дніпрі після обстрілів

Ситуація неймовірно критична: що відбувається у Дніпрі після обстрілів

Тисячі загиблих: у Польщі попередили про задум Путіна щодо війни в Україні

Тисячі загиблих: у Польщі попередили про задум Путіна щодо війни в Україні

Останні новини

12:40

Гороскоп на завтра 10 січня: Дівам - труднощі, Стрільцям - приємна зустріч

12:34

Що садити в січні 2026 року: список овочів для раннього і багатого врожаю

12:30

Листя втрачає колір і в’яне: експерт названо головну причину "зимового спаду"

12:25

Мішина жорстко поставила крапку в сварці з Денисенко через Федінчика — що сталося

12:17

Мешканців Києва закликають виїжджати з міста: мер пояснив, на скільки та чому

Путін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-уПутін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-у
11:55

Удар "Орєшніком" по Львівщині: в Повітряних силах розкрили цинічну тактику РФ

11:54

"Мене наздогнало": Каменських з лікарні розкрила причини своєї госпіталізації

11:20

Кейт Міддлтон у лікарні зробила заяву про свою хворобу — подробиціВідео

11:12

Понад 25 років рятував життя людей: у Києві росіяни вбили медика Сергія Смоляка

Реклама
11:11

Гороскоп Таро на завтра, 10 січня: Овнам — зростання, Скорпіонам — справедливість

11:07

Кремль надіслав меседж Заходу: що стоїть за ударом "Орєшніком" по Львову

11:00

Підземні лабіринти та велетні на цвинтарі: історія загадкового села в Україні

10:44

"Я твердо переконаний": Трамп візьме участь у майбутній обороні України

10:44

Удар "Орєшніком" по Львову: Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН

10:36

Ротару відреагувала на обстріл Києва і показала страшні фото

10:29

Удари по енергетиці і не тільки: введено екстрені вимкнення світла

10:11

На Львівщині сотні людей залишилися без газу після удару РФ: коли відновлять подачу

10:10

"Бомжуємо": Потап висловився після госпіталізації КаменськихВідео

10:00

Чи зможе Путін торгуватися з Трампом щодо України: експерт дав прогноз

09:47

Чисте деко за копійки без хімії: три домашні способи позбутися стійкого жируВідео

Реклама
09:36

Ракета летіла зі швидкістю 13 тис. км/год: Садовий розкрив деталі удару "Орєшніком" по Львову

09:12

Купа ракет, дронів і навіть "Орєшнік": скільки цілей запустила РФ по Україні

08:46

Зіпсує за один цикл: які речі категорично не можна мити в посудомийціВідео

08:20

"Відповідь" за резиденцію Путіна: Росія вдарила "Орєшніком" по Україні - що відомоФотоВідео

08:10

Втрати окупантів за перший тиждень січня 2026 року в цифрахПогляд

08:01

РФ завдала удару по житлових будинках на Київщині: з-під завалів дістали цілу сім'ю з дитиноюФотоВідео

06:50

Масована атака РФ на Київ: 4 загиблих, у місті - перебої з світлом, теплом і водоюФотоВідео

06:10

Навіщо Трамп "дав зелене світло" новим санкціям проти РФПогляд

05:30

На Тернопільщину сунуть хуртовини: синоптики сказали, що буде з погодою 9 січня

04:41

Колись обожнювали всі: чому продукти з СРСР втратили популярність

04:26

Як позбутися плям від тонального крему на пуховику назавжди - крутий лайфхак

04:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопчика в парку за 19 сек

03:21

Відкриття на межі фантастики: умова для життя в крижаному океані біля Юпітера

02:41

Гороскоп на січень і лютий 2026: на кого чекає час таємниць і великих грошейВідео

02:12

Авто заносить на ожеледиці - що зробити в першу секунду і куди крутити кермо

01:30

Від Дженніфер до Дженніфер і назад: колишня Бена Аффлека озвучила правду про розлучення

00:24

Андрій Пятов возз'єднався з ексдружиною через рік після розлучення

08 січня, четвер
23:59

По всій Україні оголошено тривогу - у Львові прогриміла серія вибухів

23:15

Ветеринар остовпів: жінка привела кота, у вік якого важко повіритиВідео

22:58

Король у будівлі: топ-5 найкращих фільмів за участю Елвіса Преслі

Реклама
22:36

Масло і олія в минулому: з яким інгредієнтом яєчня вийде в рази смачнішою

22:23

Радники Трампа обговорили з посланцем Путіна завершення війни в Україні - Axios

22:03

"Думала, буде іншим": Каменських потрапила до лікарні на п'ятий день голодування

21:21

Про накип можна забути: миттєвий і безпечний спосіб очищення чайникаВідео

20:35

"Є інформація": Зеленський назвав дату нового масованого удару РФВідео

20:30

Кадрові зміни в чотирьох регіонах: Зеленський затвердив нових керівників ОДА

20:28

Опалення можна вимикати: геніальні способи зігрітися вдома навіть без батарейВідео

19:52

Дніпро без світла: експерт розкрив проблеми, які "оголив" останній удар РФ

19:40

Заснували втікачі з РФ у XVIII столітті - у якому місті України немає вулицьВідео

19:40

Опозиція в РФ - це симбіоз чекістських агентів із корисними ідіотамиПогляд

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Новини Києва
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти