Дистанційка чи канікули: як навчатимуться школярі в різних областях через негоду

Через значне погіршення погодних умов Кабмін дозволив перевести заклади освіти на дистанційне навчання або канікули.

https://glavred.net/osvita/distancionka-ili-kanikuly-v-kakih-oblastyah-ucheniki-ostanutsya-doma-iz-za-pogody-10730780.html Посилання скопійоване

Що відомо:

Через похолодання навчальні заклади змінюють формат роботи

У низці областей школярів перевели на дистанційне навчання

Також в окремих регіонах ухвалили рішення продовжити зимові канікули

Кабінет Міністрів ухвалив рішення перевести навчальні заклади на дистанційний формат або канікули. Причиною таких заходів є різке похолодання.

Відповідний формат навчання триватиме щонайменше до 19 січня. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

відео дня

Прем'єрка зазначила, що згідно з рішенням Кабміну, Міносвіти разом з іншими органами виконавчої влади, обласними та Київською ОДА мають невідкладно опрацювати питання про:

тимчасове припинення освітнього процесу в очному форматі;

перехід на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.

Тимчасове припинення очного навчання стосується закладів дошкільної, загальної середньої, професійної фахової, передвищої та вищої освіти.

Очільниця Кабміну підкреслила, що рішення ухвалюватимуть невідкладно з урахуванням висновків комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і реальної ситуації в регіонах.

"Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах своїх повноважень. Наш пріоритет - безпека людей, збереження здоров'я дітей і стабільна робота критичних систем", – резюмувала Свириденко.

Формат навчання у Києві

У КМВА повідомили, що учні київських шкіл тимчасово навчатимуться дистанційно.

Комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення перевести школярів на більш гнучкий формат навчання через через непрості погодні умови, а також складну енергетичну ситуацію у столиці, спричинену черговою масованою атакою Росії 9 січня.

Формат навчання у Львові

У Львові вирішили продовжити зимові канікули для школярів ще на три дні - з 12 до 14 січня включно, повідомив мер Андрій Садовий,

Рішення пояснюють зі складними погодними умовами та необхідністю забезпечити безпеку дітей.

Дитячі садки працюватимуть у режимі чергових груп, позашкільна та мистецька освіта залишаються без змін, дистанційне навчання не запроваджуватимуть

"Навчальний матеріал школи надолужать після завершення канікул - у зручному форматі", - наголосив Садовий.

Формат навчання у Рівному та області

У школах Рівненської області 9 січня, учні навчатимуться дистанційно. Таке рішення ухвалили через сильні снігопади, які, за прогнозами, лише посиляться. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

У Рівному також рекомендували організувати дистанційне навчання на цей день. За словами заступниці начальника обласного управління освіти Марини Пашковської, наразі більшість шкіл області перебувають на канікулах - це близько 78%. Ще 3% закладів працюють дистанційно, як і раніше, а приблизно 20% - очно або у змішаному форматі.

Посадовиця наголосила, що школи залишаються автономними у прийнятті рішень: педагогічні ради мають право самостійно визначати, у якому форматі навчатимуться учні, враховуючи реальні умови та можливості.

Формат навчання на Вінниччині

На Вінниччині через погіршення погодних умов тимчасово зупиняють навчання в очному форматі. Закладам дошкільної, загальної середньої, професійної фахової, передвищої та вищої освіти рекомендували перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня.

Формат роботи визначатимуть керівництво громад спільно з адміністраціями закладів освіти, повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

Формат навчання у Черкасах

У Черкасах школи та дитсадки продовжують працювати у штатному режимі, попри складні погодні умови.

Мер міста Анатолій Бондаренко зазначив, що рішення щодо формату навчання можуть переглянути згодом, залежно від ситуації. Наразі канікули для школярів продовжувати не планують, однак можливість змін розглянуть перед початком нового робочого тижня.

Формат навчання в Одеській області

На Одещині 9 січня через зниження температури, мокрий сніг, сильний вітер та ожеледицю оголошено жовтий рівень небезпечності.

З метою збереження безпеки учнів та належної організації освітнього процесу Одеська ОДА ухвалила рішення провести навчання цього дня у форматі дистанційного.

Зазначається, що про режим роботи шкіл у наступні дні буде повідомлено додатково, залежно від погодних умов.

Формат навчання в Чернівецькій області

У Чернівецькій міській раді заявили, що заклади освіти в Чернівцях самостійно ухвалюють рішенням педагогічних рад, зважаючи на температурний режим, відвідуваність, рівень захворюваності в кожному окремому закладі, про формат навчання.

Зазначається, якщо централізовано буде ухвалено інше рішення, то про це одразу проінформують.

Небезпечна негода в Україні - що відомо

У п’ятницю, 9 січня, на дорогах більшості областей України буде дуже слизько. Через це оголошений І рівень небезпек. Про це повідомили в ДСНС.

Синоптики Укргідрометцентру попереджають про складні погодні умови у п'ятницю. Зокрема значний сніг і хуртовини очікуються вночі та вранці у Рівненській, Житомирській, Київській (та у Києві), Чернігівській та Сумській областях.

Також в ДСНС додали, що штормовий вітер (15-20 м/с) та завірюхи накриють Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Харківську області.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше в Укргідрометцентрі оголошували штормове попередження у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернігівській, Київській, Черкаській областях - І рівень небезпечності. Там очікуються сильні опади у вигляді мокрого снігу. Також очікується ожеледь та ожеледиця.

Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що після 9 січня в Україні очікується похолодання. За її словами, бурхливі атмосферні процеси можуть впливати на самопочуття, ускладнювати роботу комунальних служб та ситуацію на дорогах.

Крім того, метеоролог Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні з 5 по 11 січня відзначиться температурними контрастами, рясними опадами у вигляді дощу та снігу та рвучким вітром.

Читайте також:

Про джерело: Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.





Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред