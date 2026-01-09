Сильні морози накриють Рівненщину: синоптики попередили про різке похолодання

Ви дізнаєтесь:
На Рівненщині упродовж 10-12 січня очікується посилення морозів. Синоптики попереджають про невеликий сніг та хуртовину. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
Зазначається, що в Рівному та області на дорогах буде ожеледиця. Через це оголошено перший рівень небезпечності - жовтий
Погода 10 січня
У суботу, 10 січня, на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями. На дорогах утвориться ожеледиця, а місцями навіть снігові замети, що ускладнить рух транспорту.
Температура вночі коливатиметься від -13 до -18 градусів. Удень стовпчик термометра показуватиме від 8 до 13 градусів морозу.
Західний вітер буде доволі відчутним - 7–12 м/с.
Погода 11 січня
У неділю, 11 січня, місцями випадатиме невеликий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю і закликають до максимальної обережності від пішоходів та водіїв.
Температура вночі становитиме від -13 до -18 градусів, удень від -8 до -13. Вітер буде дещо слабшим - від 5 до 10 м/с.
Погода 12 січня
У понеділок, 12 січня, небо буде хмарним із короткими проясненнями, час від часу падатиме невеликий сніг, а місцями можливі слабкі хуртовини.
У нічні години очікується температура від -11 до -16 градусів, вдень вона триматиметься в межах від 6 до 11 градусів морозу. Західний вітер матиме швидкість 5-10 м/с.
Коли очікувати похолодання - прогноз
Синоптик Наталя Птуха говорила, що 10-11 січня в Україну з півночі прийде арктичне повітря.
За її прогнозом, із 10 січня в Україні буде переважно без опадів.
Вона додала, що можливе зниження температури і похолодання в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.
"Вночі очікуємо від -14 до -20 морозу, місцями до -23. Денні максимуми звісно, трошки вищі, але очікуємо мороз від - 9 до -15 градусів. Саме з півночі арктичне повітря прийде на територію України", - зазначила синоптик.
Погода в Україні - останні новини
Главред писав, що на Рівненщині очікується суттєве погіршення погодних умов упродовж 7-11 січня через вплив південного циклону, який принесе значні опади та сильні морози. Синоптики попереджають про значний сніг, хуртовину та ожеледицю на дорогах, через це оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.
Крмі того, за прогнозом метеоролога Ігоря Кибальчича, протягом нового робочого тижня очікується сильне похолодання. Можливі рясні опади у вигляді дощу/снігу та поривчастий вітер.
Погода в Україні найближчим часом буде штормовою. На регіони налетить справжній сніговий циклон із поривчастим вітром.
