Кремль надіслав меседж Заходу: що стоїть за ударом 'Орєшніком' по Львову

Головні тези:
- РФ надіслала послання Заходу
- Росія не налаштована домовлятися про мир
Удар по Львову ракетою "Орєшнік" — це послання Заходу про те, що країна-агресор Росія насправді не збирається домовлятися про мир. Таку думку озвучив голова Громадської ліги "Україна-НАТО" Сергій Джердж.
За його словами, переговорну сторінку слід не закривати остаточно, а відсунути на другий план, переходячи до більш активних кроків.
"Послання РФ до Європи і до Сполучених Штатів одне: „Ви дурні, ми над вами сміємося, ми робимо все, що хочемо, а ви граєте в якісь переговори і щось обіцяєте й тиснете на Україну більше", — сказав Джердж в ефірі Ранок.LIVE.
Удар "Орєшніка" по Львову в ніч на 9 січня 2026 року — що відомо
Як писав Главред, пізно ввечері 8 січня у Львові та області після оголошення повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. В ОВА зазначили, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури.
Вранці 9 січня в Міноборони РФ підтвердили удар "Орєшніком" по Україні, окупанти заявили, що це відповідь на фейкову атаку по резиденції глави Кремля Володимира Путіна в кінці грудня 2025 року.
Повітряні сили ЗСУ також підтвердили ворожий удар ракетою "Орєшнік". Збити її не вдалося. Всього було виявлено 278 повітряних цілей. Серед них - 242 дрони і 36 ракет.
За даними Повітряних сил, повітряна ціль у напрямку Львова рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що є надвисокою швидкістю. Мер Андрій Садовий заявив, що це перший випадок застосування такого типу удару по Львову з початку повномасштабної війни. Він підкреслив, що місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом.
Інші новини:
- РФ вдарила по житлових будинках на Київщині: з-під завалів дістали цілу сім'ю з дитиною
- На Львівщині сотні людей залишилися без газу після удару РФ: коли відновлять подачу
- Удари по енергетиці та не тільки: запроваджено екстрені відключення світла
Про особу: Сергій Джердж
Сергій Джердж — український громадський діяч, політик, науковець.
З 2013 року — голова Української республіканської партії. З 2003 року — голова Громадської ліги "Україна — НАТО", повідомляє МЗС України.
Кандидат політичних наук.
Як пише Вікіпедія, 28 лютого 2022 року Сергій Джердж добровільно мобілізувався до 126 батальйону 112 бригади територіальної оборони. Брав участь в обороні Києва.
З 1 липня 2022 року переведений до військової частини А4463, у складі якої брав участь в обороні Чернігівської області.
22 липня 2022 року переведений до військової частини А0222 на посаду лікаря медичного пункту окремого батальйону спеціального призначення. Отримав звання старшого лейтенанта. 7 листопада 2022 року призначений начальником медичного пункту в/ч А4438.
З 7 грудня 2022 року по 5 січня 2023 року та з 19 березня 2023 року по 18 квітня 2023 року брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, перебуваючи в населених пунктах Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружківка, Костянтинівка.
18 квітня 2023 року в результаті ворожих ракетних обстрілів в Донецькій області отримав поранення. Був демобілізований.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред