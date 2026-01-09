Кремль надіслав меседж Заходу: що стоїть за ударом 'Орєшніком' по Львову

Переговорну сторінку слід не закривати остаточно, а відсунути на другий план, вважає Сергій Джердж.

https://glavred.net/ukraine/kreml-poslal-messedzh-zapadu-chto-stoit-za-udarom-oreshnikom-po-lvovu-10730735.html Посилання скопійоване

Сергій Джердж прокоментував удар "Орєшніка" по Україні / Колаж: Главред, фото: росСМИ, facebook.com/serhiy.dzherdzh

Головні тези:

РФ надіслала послання Заходу

Росія не налаштована домовлятися про мир

Удар по Львову ракетою "Орєшнік" — це послання Заходу про те, що країна-агресор Росія насправді не збирається домовлятися про мир. Таку думку озвучив голова Громадської ліги "Україна-НАТО" Сергій Джердж.

За його словами, переговорну сторінку слід не закривати остаточно, а відсунути на другий план, переходячи до більш активних кроків.

відео дня

"Послання РФ до Європи і до Сполучених Штатів одне: „Ви дурні, ми над вами сміємося, ми робимо все, що хочемо, а ви граєте в якісь переговори і щось обіцяєте й тиснете на Україну більше", — сказав Джердж в ефірі Ранок.LIVE.

Комплекс Ярс / Інфографіка: Главред ​

Удар "Орєшніка" по Львову в ніч на 9 січня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, пізно ввечері 8 січня у Львові та області після оголошення повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. В ОВА зазначили, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури.

Вранці 9 січня в Міноборони РФ підтвердили удар "Орєшніком" по Україні, окупанти заявили, що це відповідь на фейкову атаку по резиденції глави Кремля Володимира Путіна в кінці грудня 2025 року.

Повітряні сили ЗСУ також підтвердили ворожий удар ракетою "Орєшнік". Збити її не вдалося. Всього було виявлено 278 повітряних цілей. Серед них - 242 дрони і 36 ракет.

За даними Повітряних сил, повітряна ціль у напрямку Львова рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що є надвисокою швидкістю. Мер Андрій Садовий заявив, що це перший випадок застосування такого типу удару по Львову з початку повномасштабної війни. Він підкреслив, що місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом.

Інші новини:

Про особу: Сергій Джердж Сергій Джердж — український громадський діяч, політик, науковець. З 2013 року — голова Української республіканської партії. З 2003 року — голова Громадської ліги "Україна — НАТО", повідомляє МЗС України. Кандидат політичних наук. Як пише Вікіпедія, 28 лютого 2022 року Сергій Джердж добровільно мобілізувався до 126 батальйону 112 бригади територіальної оборони. Брав участь в обороні Києва. З 1 липня 2022 року переведений до військової частини А4463, у складі якої брав участь в обороні Чернігівської області. 22 липня 2022 року переведений до військової частини А0222 на посаду лікаря медичного пункту окремого батальйону спеціального призначення. Отримав звання старшого лейтенанта. 7 листопада 2022 року призначений начальником медичного пункту в/ч А4438. З 7 грудня 2022 року по 5 січня 2023 року та з 19 березня 2023 року по 18 квітня 2023 року брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, перебуваючи в населених пунктах Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружківка, Костянтинівка. 18 квітня 2023 року в результаті ворожих ракетних обстрілів в Донецькій області отримав поранення. Був демобілізований.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред