Росіяни знеструмили найбільший завод України - що відомо

Російські окупанти вдарили по енергооб'єктах. Внаслідок цього без світла залишився завод "Запоріжсталь".

Запоріжсталь повністю знеструмлено / Колаж: Главред, фото: Запоріжсталь, pexels

Що відомо:

Росіяни атакували об'єкти енергетики

Майже повністю були знеструмлені Дніпропетровська та Запорізька області

В результаті атаки знеструмлено найбільший завод України

Російські окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Внаслідок цього був знеструмлений найбільший завод України - Запоріжсталь. Про це повідомляється на сторінці заводу у Facebook.

Через втрату енергоживлення завод повністю призупинив усі виробничі процеси.

"Команда підприємства оперативно та злагоджено відреагувала на позаштатну ситуацію, впровадивши антикризові заходи для безпечної зупинки обладнання. Чіткі та вивірені дії персоналу, а також координація з енергетичними службами області відповідно до напрацьованих безпекових протоколів дозволили уникнути техногенних аварій унаслідок раптового знеструмлення", - йдеться у повідомленні.

Нині підприємство намагається стабілізувати внутрішню енергомережу. Обмежене енергоживлення дозволяє виконувати регламентні роботи на основних агрегатах. Надалі буде здійснена підготовка до поетапного та безпечного рестарту виробничого процесу. Але зробити це можна буде лише після відновлення зовнішнього енергопостачання.

"Металурги Запоріжсталі висловлюють вдячність енергетикам і всім відповідальним службам, а також Запорізька обласна державна адміністрація. Разом ми продовжимо докладати зусиль для проведення аварійно-відновлювальних робіт, протидіючи спробам ворога залишити українців без світла", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Запоріжсталь / інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 січня росіяни атакували Дніпро та інші регіони великою кількістю ударних дронів. Внаслідок цього виникла складна ситуація. У багатьох населених пунктах зникло електропостачання, вода та тепло. Через атаку були майже повністю знеструмлені Запорізька та Дніпропетровська області.

8 січня мер Дніпра Борис Філатов заявив, що після обстрілів у місті ситуація неймовірно критична.

"Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами. Із найважливішого. У лікарні поступово повертається світло. Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Каналізація міста також заживлена", - зазначив Філатов.

Чого хоче домогтися РФ атаками — думка експерта

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в інтерв'ю Главреду прямо сказав, з якою метою РФ завдає ударів по Україні, вибираючи конкретну частину країни для атаки.

Він стверджує, що росіяни намагаються розбалансувати енергосистему, роблячи її "некерованою".

"Через це йде тиск на населення: на людей, на паніку, на соціальну стабільність. Це форма військового і психологічного тиску на керівництво України", - сказав він.

Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

