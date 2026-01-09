Мішина жорстко поставила крапку в сварці з Денисенко через Федінчика — що сталося

Ви дізнаєтеся:
- Ксенія Мішина завершила конфлікт з Наталкою Денисенко
- Що вона розповіла про Андрія Федінчика
Українська актриса Ксенія Мішина вирішила закінчити гучну сварку з Наталкою Денисенко. Раніше між ними стався публічний конфлікт через висловлювання актриси про свого колишнього чоловіка Андрія Федінчика. Про своє рішення Мішина розповіла в коментарі BLIK.
За словами Ксенії, колишній чоловік Наталки Денисенко пережив дуже важкий період. Після повернення з фронту Андрію Федінчику довелося перенести операцію на хребті і пройти тривале відновлення. Актриса зізналася, що складно усвідомити всю складність ситуації, в якій опиняються захисники України після повернення додому.
"Він пережив дуже складний період, я так вважаю. Думаю, що це взагалі складна ситуація для кожного. Не знаю, що відчувають всередині наші захисники. Але те, що вони змінюються, це 100%", - розповіла Мішина.
Незважаючи на гучну публічну реакцію на інтерв'ю Денисенко, в якому вона детально розповідала про причини розлучення з Федінчиком, актриса вирішила поставити крапку в їхньому конфлікті.
"Ні, я вже все сказала. Мені це нецікаво", — заявила Ксенія.
Про особу: Ксенія Мішина
Ксенія Мішина - українська актриса і телеведуча. Найвідоміші роботи: Камілла в серіалі "Спокуса" і Лідія Шефер в "Кріпосній". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проекту "Танці з зірками-6".
